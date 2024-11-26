Türk Telekom’dan sağlıklı hayatın öncüsü teknoloji girişimlerine destek!

Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin büyümelerinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor; küresel iş birlikleri ile girişimlerin küresel pazarda büyümesine destek oluyor. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom Ventures, bugüne kadar sağlıktan eğitime, üretken yapay zekâ çözümlerinden görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alandaki girişime önemli katkılar sağladı.

İNOVASYON KÜLTÜRÜNE KATKI

TT Ventures GSYF ile yatırım yapılan Virasoft ve Albert Health, TT Ventures PİLOT mezunlarından Aivisiontech ve Hevi AI yapay zekâ destekli çözümleriyle sağlık alanında erken teşhis, kronik hastalık takibi ve önleyici sağlık yaklaşımlarını teşvik ederek dijital dönüşüme katkı sunarken; aile teknolojileri alanında Kidolog, online uzman desteği sağlıyor. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türkiye'nin en fazla yatırım yapan teknoloji şirketlerinden Türk Telekom olarak, birçok sektörün dijitalleşmesine öncülük ederken, özellikle girişim ekosistemini güçlendirecek girişimlere odaklanıyoruz. Hızlandırma programları ve yatırım fırsatları ile girişimcilik ve inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlıyoruz" dedi. Sağlık sektörü de dahil olmak üzere pek çok alanda dijitalleşmeye katkı sunduklarını söyleyen Özhan, şöyle konuştu: "Dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft ve yapay zeka destekli sesli sağlık asistanı Albert Health önemli yatırımlarımız arasında bulunuyor. TT Ventures PİLOT mezunlarından Aivisiontech sporda ve çalışma hayatında sağlık için yapay zekâ çözümleri geliştirirken, Hevi AI yapay zekâ destekli sistemleriyle kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandırıyor. Yatırımcısı olduğumuz TT Ventures PİLOT mezunu aile teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kidolog, 7/24 online uzman desteği ile 35'ten fazla ülkede, ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu yenilikçi girişimlerle insan yaşamını iyileştirmeyi amaçlayan dijital çözümlerin yaygınlaşmasına ve girişimlerin dünyaya açılmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ

AIVISIONTECH: Geliştirdiği platform ile sporcuların antrenman öncesi ve sonrası termal görüntülerini analiz ederek kas yorgunluğu ve sakatlık riskini 15 saniye içinde değerlendiren bir sistem sunuyor. Spor takımlarına yönelik sunulan çözümlerle takımların teknik ekiplerine yapay zekâ tabanlı destek veriliyor. Kamu hastanelerine yönelik geliştirilen uygun fiyatlı çözümlerle de hasta değerlendirme süreçleri kolaylaştırılıyor.

HEVI AI: Ürün portföyü, kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandıran ve teşhis doğruluğunu artıran yapay zekâ destekli çözümler ile küresel pazarlarda kolay uyarlama imkanı sağlıyor. Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan'da hizmet veren Hevi AI 2025 itibarıyla Katar pazarına giriş yapmayı hedefliyor. Ürünlerini kamu sağlığı alanında erişilebilir hale getirerek Türkiye'de sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

VIRASOFT: Yapay zekâ destekli karar destek algoritmaları, iş akışı çözümleri ve telepatoloji platformlarıyla kanser teşhisi ve tedavisini iyileştirmeye odaklanan Virasoft, yılda 400 bin vaka ile 20'den fazla kurumda patologların iş akışını ve karar alma süreçlerini destekliyor. New York'taki merkez ofisi ve İstanbul'daki Ar-Ge ekibiyle küresel genişleme yolunda adımlar atarken; Singapur, Malezya, Gürcistan, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde demo süreçlerini sürdürüyor.

KIDOLOG: Ebeveynlere ihtiyaç duyabilecekleri birçok alanda multidisipliner bir yaklaşımla online destek sağlayan bir aile teknolojisi şirketi olan Kidolog, 10 farklı kategoride profesyonel uzmanlardan 7/24 online destek sunuyor. Bugüne kadar 35'ten fazla ülkede ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

ALBERT HEALTH: Kronik hastalara tedavilerini yönetmede yardımcı olan sesli bir sağlık asistanı olarak Albert Health, Türkiye'nin 'ilk' sesli sağlık asistanı şeklinde tanımlanıyor. İlaçlar için hatırlatmalar yapıp tansiyon, şeker ve nabız değerlerini kaydediyor.