Türk Telekom’dan öğretmen ve MEB personeline özel tarife

Türk Telekom, öğretmen ve MEB personeline özel avantajlar sunarak müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Türk Telekom, MEB'in hayata geçirdiği "ÖğretmenİZ platformu ve Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" dahilinde başta öğretmenler olmak üzere tüm MEB personelinin yararlanabileceği özel avantajlarını tanıttı.

Kampanya kapsamında öğretmenler ve MEB personeli, tercihlerine göre 5 GB, 10 GB, 15GB, 20GB, 30GB, 40GB ve 50GB internet seçeneklerinden yararlanabiliyor. Mobil faturalı tarifeler kapsamında 500 dakikadan 2000 dakikaya kadar konuşma ve 1000 SMS hakkı yer alıyor. Tarifeler taahhütlü olarak aylık 180 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

TARİFE AŞIMI YOK

Türk Telekom MEB tarifelerini tercih eden öğretmen ve personeller tarifelerden aşımsız bir şekilde faydalanıyor. Tarife kotasını aşan müşterilere herhangi bir aşım ücreti yansıtılmıyor ve müşteriler tarifeler bittiğinde ek paket alarak internet, dakika, SMS kullanımlarına devam edebiliyor. Ek olarak tarifeleri seçenler yurt dışı kullanımında; "Tarifem Yurtdışında" servisiyle, 1. bölge ülkelerinde, ilk 3 gün ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Tarifeler kapsamında Whatsapp'ta sınırsız mesajlaşma, 12 ay Muud üyeliği, e-dergi aboneliği, ArayanıBil servisi de hediye ediliyor. MEB tarifelerinden yararlanan öğretmen ve personel, bir yakınına referans olarak kampanyadan faydalanmasını sağlayabiliyor.