Türk Telekom GAMEON Kasası ile PUBG keyfi geri dönüyor

Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini hayatın her alanına aktarmayı sürdürüyor. Sporun dijitalleşmesine öncülük eden Türk Telekom, oyun ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan markası GAMEON ile sunduğu oyun içi faydalarla oyun keyfini katlıyor. Türkiye'nin uzun yıllardır en çok oynanan Battle Royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'ta efsane içerik "GAMEON Kasası" geri dönüyor. Oyun yayıncısı Krafton ile iş birliğine giden GAMEON, yaklaşık 780 TL değerindeki GAMEON kasasını oyuncularla buluşturuyor. GAMEON'lular her ay bir defa kasaya sahip olabiliyor.

ADVENTURE SET HEDİYE

Türk Telekom GAMEON ile oyuncular, GAMEON dünyasının kampanyalarından yararlanabiliyorken, PUBG'de de yeni imajlar oluşturabiliyor. Geri dönen GAMEON Kasası ile oyuncular Adventure Set içinde yer alan pantolon, ceket, bucket şapka ve ayakkabının sahibi olurken, ayrıca oyun içi alışverişte kullanabilecekleri G-COIN'e sahip olabiliyor. GAMEON'lular, GAMEON Kasasını her ay ayda bir kez ücretsiz alabiliyor.