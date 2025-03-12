Türk Telekom 5G’de yerli uygulamalara açık kaynak ekosistem hazır!

Türk Telekom, iştiraki Argela ve yerli mobil şebeke çözümleri üreten ULAK Haberleşme ile başlattığı 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ekosistemi geliştirme projesini Barselona'daki GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu.



Mobil şebeke operatörlerinin ve daha geniş mobil ekosistemin çıkarlarını temsil eden küresel bir sektör organizasyonu olan GSMA'in desteklediği projede Türk Telekom, Argela ve ULAK Haberleşme iş birliği ile API aracılığıyla şebeke yeteneklerini dış uygulamalara entegre ederek servis ekosistemini zenginleştiren tamamen milli bir 5G ekosistemi oluşturuldu.



YENİ NESİL SERVİSLER GELİYOR

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen API ekosistemi geliştirme projemiz ile bölge coğrafyada İHA (İnsansız Hava Aracı), yayıncılık, akıllı üretim, otomotiv sektörü ve diğer işletmeler için uygulama bazlı yeni nesil servisleri sunan öncü operatör olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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