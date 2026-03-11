Küresel ölçekte 5G'nin ticari lansmanlarına bakıldığında, Türk Telekom'un adımlarının uluslararası öncüllerle büyük benzerlikler taşıdığı, ancak bazı noktalarda farklılaştığı görülüyor. Dünya genelinde ilk tam ticari 5G dağıtımı 3 Nisan 2019'da Güney Kore'de gerçekleşti. Güney Kore'de SK Telecom, KT ve LG Uplus, ilk 5G hizmetlerini eş zamanlı olarak başlattı. Hükümetin onayladığı en düşük 5G tarife fiyatı aylık 55.000 won (yaklaşık 48 dolar) olarak belirlendi ve bu fiyata 8-9 GB data ile hız sınırlamalı sınırsız kullanım sunuldu. Sınırsız data rekabeti ise hemen ilk günden başladı. KT, rakipleri karşısında "şah hamlesi" olarak nitelendirdiği bir kararla 5G lansmanı öncesinde sınırsız data planını duyurdu; bu, bir telekomünikasyon şirketinin servis lansmanından önce hız veya kullanım sınırı olmayan bir plan sunması bakımından emsalsiz bir adım olarak değerlendirildi. KT'nin 5G Super Planları Basic, Special ve Premium olmak üzere üç paketten oluşuyor; her üç paket de 185 ülkede sınırsız roaming hizmeti içeriyordu.

AVRUPA'DA KADEMELİ SINIRSIZ PAKET

Aynı dönemde Deutsche Telekom ise Almanya'da 5G test ağlarını açtı; sınırsız 5G planını sesli hizmetle birlikte aylık 85 euro olarak fiyatlandırdı. Finlandiya'dan Elisa ise 2019'da Avrupa'da tüketiciye yönelik 5G hizmeti sunan ilk operatör olarak öne çıktı; şirket 4G döneminin başından itibaren hız kademeli sınırsız data stratejisiyle hareket ediyordu. Yalnızca data ve dakika sunmak artık 5G lansmanlarında yeterli bulunmuyor. Güney Kore'de üç operatör de aboneleri çekmek için spor yayınları, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve e-spor gibi 5G'ye özgü içerik ve hizmetleri birbirleriyle yarışarak kullanıcılara sundu. Türk Telekom da bu yaklaşımı benimsiyor: YouTube Premium, Tivibu Go ve Muud Premium gibi dijital servisler ile Amazon, Apple Store veya Google Play'de geçerli 500 TL'lik hediye çekleri, paketlerin ayrılmaz parçası haline geliyor.

HERKES İÇİN BAŞLIYOR

Türk Telekom, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden'in deyimiyle 5G'deki gücünü "güçlü fiber altyapısı, Türkiye'yi saran fiber ağa bağlı baz istasyonları ve müşteri başına en yüksek kapasite kullanım hakkı"ndan aldığını vurguluyor. Şirket aynı zamanda mevcut tarifeleriyle 5G'den ek ücret ödemeden yararlanan müşterilere de kapıyı açık tutarak "Herkes için 5G" vizyonunu hayata geçirmeyi hedefliyor. Küresel tabloyla kıyaslandığında Türk Telekom'un, Güney Kore ve Avrupa operatörlerinin 2019'daki lansmanlarında benimsediği sınırsız data + dijital servis paketleme yaklaşımını Türkiye pazarına taşıdığı görülüyor. Roaming avantajı açısından ise Kore'nin 185 ülkede tam sınırsız roaming sunan modeline kıyasla Türk Telekom, ayda 3 güne kadar ek ücret ödemeden yurt dışı kullanımı kapsayan daha sınırlı ancak yalın bir model tercih ediyor.

Haber: Timur Sırt