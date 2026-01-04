TÜBİTAK hamlesiyle Türkiye bilim üssü oluyor!

Türkiye, yabancı ve Türk bilim insanları için araştırma merkezi olacak. Araştırmalarını Türkiye'de sürdürecek olan araştırmacılar 21 milyon TL destek sağlanacak. TÜBİTAK tarafından yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar programlarının Eylül ayında 2025 yılı çağrılarını başvurulara açılmıştı. Bu destek programına uluslararası yoğun bir ilgi gösterildi. 49 ülkeden 175 araştırmacı araştırmalarını Türkiye'de sürdürmek için başvuru yaptı. 175 araştırmacı arasında 88 Türk bulunuyor.

Programile Türkiye'ye nitelikli bilim insanları kazandırmayı ve stratejik hedeflere katkı sağlayacak çalışmaların ülkemizde yürütülmesi amaçlanıyor.



49 ÜLKEDEN 175 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Türkiye'de çalışacakları kurumdan alacakları ücretlere ilave olarak, 3 yıl boyunca aylık 156 bin liraya kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 liraya kadar burs, 4 milyon 700 bin liraya kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin liraya kadar proje ödeneği, 21 milyon liraya varan TÜBİTAK destekleri sağlanacak.

Programa, 88'i Türk olmak üzere 49 ülkeden, 175 nitelikli araştırmacı başvuruda bulundu.

Haber: Mehmet Fahri Özkan