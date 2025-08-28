SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Telefon Şarj Ederken Yapılan Hatalar Yangına Yol Açabilir: Uzmanlardan Kritik Uyarı

Evde cep telefonu şarj edenlere önemli bir uyarı geldi. Elektrik tesisat uzmanı James Harrison, doğru kullanılmayan şarj cihazlarının ciddi yangın riskine yol açabileceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yapılan basit hatalar, cihazların aşırı ısınmasına ve tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 17:59
Telefon Şarj Ederken Yapılan Hatalar Yangına Yol Açabilir: Uzmanlardan Kritik Uyarı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları, şarj edilirken ciddi güvenlik riskleri barındırabiliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

📌 Yatakta ya da koltukta şarj etmeyin

Harrison'a göre en büyük hatalardan biri telefonu şarj ederken yatağın, koltuğun veya yastık gibi yumuşak yüzeylerin üzerine bırakmak. Bu tür yüzeyler cihazın etrafında ısıyı hapsediyor ve hava akışını engelliyor. Sonuç olarak, telefon ve şarj cihazı kısa sürede aşırı ısınarak yangın riski oluşturabiliyor.

📌 Ucuz ve sahte şarj cihazlarından uzak durun

Bir diğer önemli risk ise ucuz ve sahte şarj cihazları. Harrison, bu cihazların çoğunda gerekli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını ve elektrik arızalarına yol açabileceğini vurguluyor. Orijinal olmayan şarj aletleri, kısa devre ve yangın riskini ciddi şekilde artırıyor.

📌 Yıpranmış kablolar tehlike saçıyor

Şarj aletinizin kablolarında yıpranma, tel kopması veya priz kısmında gevşeklik varsa bu cihazı kullanmamak gerekiyor. Harrison, "Görünür şekilde hasarlı kablolar veya metalin açığa çıktığı fişler kısa devreye ve yangına neden olabilir" diyerek kullanıcıları uyarıyor.

📌 Gece boyunca şarjda bırakmayın

Uzmanlar, telefonun gece boyunca şarjda bırakılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Şarj sırasında cihazların gözetimsiz kalması, aşırı ısınma riskini artırıyor. Telefon şarj edildikten sonra prizden çekmek en güvenli yöntem olarak gösteriliyor.

📌 Sıcak havalarda ekstra dikkat

Yüksek sıcaklıkların elektronik cihazlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Harrison, sıcak ortamlarda şarj edilen cihazların çok daha hızlı ısınabileceğini söylüyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında telefonun serin ve havadar bir ortamda şarj edilmesi öneriliyor.

iPhone’da gizli kod güvenlik açığını ortaya çıkarıyor: İşte mesajlarınızın takip edilip edilmediğini anlamanın yoluiPhone’da gizli kod güvenlik açığını ortaya çıkarıyor: İşte mesajlarınızın takip edilip edilmediğini anlamanın yolu
iPhone'da gizli kod güvenlik açığını ortaya çıkarıyor: İşte mesajlarınızın takip edilip edilmediğini anlamanın yolu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli açıklamalar
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Bursa’da yangın! Anons üstüne anons... Bursa-Bilecik kara yolu ulaşıma kapatıldı
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Türk Telekom’dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay’ın ölümünde yeni detaylar! Yukay’ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Kartal’ı Konferans Ligi’ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Özgür Özel’e Akın Gürlek soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti’den sert tepki
MSB’den Z raporu! Münbiç’te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine Arkandayız mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin’den Bahçeli sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un sır kaybı! Boğuldu mu karaya mı çıktı?
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor