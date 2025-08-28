Telefon Şarj Ederken Yapılan Hatalar Yangına Yol Açabilir: Uzmanlardan Kritik Uyarı

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

📌 Yatakta ya da koltukta şarj etmeyin

Harrison'a göre en büyük hatalardan biri telefonu şarj ederken yatağın, koltuğun veya yastık gibi yumuşak yüzeylerin üzerine bırakmak. Bu tür yüzeyler cihazın etrafında ısıyı hapsediyor ve hava akışını engelliyor. Sonuç olarak, telefon ve şarj cihazı kısa sürede aşırı ısınarak yangın riski oluşturabiliyor.

📌 Ucuz ve sahte şarj cihazlarından uzak durun

Bir diğer önemli risk ise ucuz ve sahte şarj cihazları. Harrison, bu cihazların çoğunda gerekli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını ve elektrik arızalarına yol açabileceğini vurguluyor. Orijinal olmayan şarj aletleri, kısa devre ve yangın riskini ciddi şekilde artırıyor.