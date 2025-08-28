Telefon Şarj Ederken Yapılan Hatalar Yangına Yol Açabilir: Uzmanlardan Kritik Uyarı

Gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları, şarj edilirken ciddi güvenlik riskleri barındırabiliyor.
Gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları, şarj edilirken ciddi güvenlik riskleri barındırabiliyor.
Harrison'a göre en büyük hatalardan biri telefonu şarj ederken yatağın, koltuğun veya yastık gibi yumuşak yüzeylerin üzerine bırakmak. Bu tür yüzeyler cihazın etrafında ısıyı hapsediyor ve hava akışını engelliyor. Sonuç olarak, telefon ve şarj cihazı kısa sürede aşırı ısınarak yangın riski oluşturabiliyor.
Bir diğer önemli risk ise ucuz ve sahte şarj cihazları. Harrison, bu cihazların çoğunda gerekli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını ve elektrik arızalarına yol açabileceğini vurguluyor. Orijinal olmayan şarj aletleri, kısa devre ve yangın riskini ciddi şekilde artırıyor.
Şarj aletinizin kablolarında yıpranma, tel kopması veya priz kısmında gevşeklik varsa bu cihazı kullanmamak gerekiyor. Harrison, "Görünür şekilde hasarlı kablolar veya metalin açığa çıktığı fişler kısa devreye ve yangına neden olabilir" diyerek kullanıcıları uyarıyor.
Uzmanlar, telefonun gece boyunca şarjda bırakılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Şarj sırasında cihazların gözetimsiz kalması, aşırı ısınma riskini artırıyor. Telefon şarj edildikten sonra prizden çekmek en güvenli yöntem olarak gösteriliyor.
Yüksek sıcaklıkların elektronik cihazlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Harrison, sıcak ortamlarda şarj edilen cihazların çok daha hızlı ısınabileceğini söylüyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında telefonun serin ve havadar bir ortamda şarj edilmesi öneriliyor.