Telefon kiralama trendi yükselişe geçti!

Türkiye genelinde tüm mağazalarında akıllı telefon kiralama hizmeti veren MediaMarkt, son 6 aya dair verilerini paylaştı. MediaMarkt mağazalarında adet bazında en çok kiralama ise Kayseri, Adana ve Mersin mağazalarında gerçekleşti.



Verilere göre, 2024 yılının Temmuz ayından bugüne dek kiralanan akıllı telefon adedi 2 bini buldu. Akıllı telefonların en çok kiralandığı il adet bazında Kayseri olurken; 6 ayda Gaziantep, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Ankara da akıllı telefon kiralama hizmetinden faydalanan iller listesine eklendi. Akıllı telefon kiralama hizmeti ile son 6 ayda en çok talep edilen telefon modelleri iPhone 13 ve Samsung Galaxy A55 oldu.

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