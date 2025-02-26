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Telefon hafızanız "yerim yok" derse dijital depo uygulaması var!

Fotoğrafını, videonu, çalışma dosyanı Dijital Depo mobil uygulamasına yükle, telefon hafızan dolmasın. Depolama problemini bulut çözümleriyle güvenli şekilde kullanabiliyorsunuz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Telefon hafızanız yerim yok derse dijital depo uygulaması var!

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    Türk Telekom'un Dijital Depo hizmeti, dosyalarınızı güvenli bir şekilde saklamanızı, farklı cihazlardan erişmenizi ve sevdiklerinizle kolayca paylaşmanızı sağlıyor. Bu hizmetle fotoğraflarınızı, videolarınızı, çalışma dosyalarınızı ve telefon rehberinizi yedekleyebilirsiniz.

    Ayrıca, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden tek bir hesapla tüm dosyalarınıza her an her yerden ulaşabilirsiniz. Dijital Depo, 2 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Kurumsal kullanıcılar için ise Dijital Depo Kurumsal hizmeti, elektronik ortamdaki tüm verilerinizi arşivlemenize, organize etmenize, yedeklemenize ve güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyor.

    YÜKSEK GÜVENLİK HİZMETİ
    Bu hizmet, yüksek güvenlik ve erişilebilirlik standartlarıyla sunuluyor. Dijital Depo uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan indirerek hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dijital Depo ile fotoğrafları, videoları, çalışma dosyalarını güvenli şekilde saklayabilir ve istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.

    Depoda sakladığınız tüm dosyaları, tüm cihazlarınızdan sevdiklerinizle kolaylıkla ve güvenle paylaşabilir, yedekleme talimatıyla Dijital Depo'da güncel telefon rehberini saklayabilirsiniz. Ayrıca mobilden ya da web sitesinden tek bir dijital depo hesabıyla tüm dosyalarına her an her yerden ulaşabilirsiniz. Mobil, tablet ve bilgisayar gibi farklı cihazlardan internet bağlantısı ile dosyalarınıza erişebilirsiniz. Web ve mobil uygulama üzerinden kolay kullanım imkanı sağlıyor.

    ESNEK DEPOLAMA OLANAĞI
    Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer önemli dosyalarınızı otomatik olarak yedekleyebilirsiniz. Telefon rehberi yedekleme özelliği sayesinde, cihaz değiştirseniz bile kişi listeniz korunuyor. Depoladığınız içerikleri istediğiniz kişiyle hızlıca paylaşabilirsiniz. Büyük boyutlu dosyaları e-posta ekine gerek kalmadan gönderebiliyorsunuz.

    İhtiyaca göre 50 GB, 500 GB veya 1 TB gibi farklı paketler satın alınabiliyor. İş yerleri için özel Dijital Depo Kurumsal hizmeti ile yüksek güvenlikli veri saklama, arşivleme ve paylaşım imkanı sunuluyor.

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