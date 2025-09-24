PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Tatilcilerin kredi kartları tehdit altında! Yapay zeka destekli saldırılara dikkat: Pek çok ülke tehdit altında

Siber saldırılarla ele geçirilen kredi kartları özellikle popüler tatil bölgelerindeki otel misafirlerini hedefliyor. Yapılan araştırmalar yapay zeka ile oluşturulan kodların kredi kartı verisini kopyalamak için kullanıldığını ortaya koyuyor...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
Tatilcilerin kredi kartları tehdit altında! Yapay zeka destekli saldırılara dikkat: Pek çok ülke tehdit altında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tatil özellikle otelde konaklayanlar için kabusa dönebilir. Son zamanlarda bir otelde konakladıysanız, kredi kartı bilgileriniz risk altında olabilir. Haziran ve Ağustos 2025 arasında Kaspersky'nin Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), RevengeHotels adlı bir tehdit grubu tarafından otelleri hedef alan ve konaklayanların ödeme bilgilerine erişmeyi amaçlayan yeni bir siber saldırı dalgası keşfetti. Grup, 2015 yılından beri faaliyet gösteriyor ve o zamandan beri yöntemlerini geliştiriyor. Tehdit aktörü, saldırıları daha etkili hale getirmek ve başka bölgelere ulaşmak için artık yapay zekadan da faydalanıyor. Analizler, bu saldırılarda kullanılan yeni kötü amaçlı programların çoğunun, yapay zeka ile oluşturulmuş olası kodlar içerdiğini ve bu kodların programları daha sofistike ve tespit edilmesi daha zor hale getirdiğini gösteriyor.

PEK ÇOK ÜLKE TEHDİT ALTINDA
Brezilya'daki oteller ana hedefler olmakla birlikte, Arjantin, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Meksika ve İspanya gibi ülkelerde de saldırılar bildiriliyor. Daha önce, aynı saldırı aktörü tarafından Rusya, Beyaz Rusya, Türkiye, Malezya, İtalya ve Mısır'daki kullanıcıları hedef alan başka bir kampanya keşfedilmişti. Saldırılar şöyle gerçekleşiyor: Tehdit aktörü, genellikle rezervasyon veya iş başvurusu talepleri gibi görünen kimlik avı e-postalarını doğrudan otel personeline gönderiyor. Otel çalışanı bu e-postalarla etkileşime girdiğinde, VenomRAT adlı kötü amaçlı yazılım otelin sistemlerine yükleniyor ve saldırganlara konukların ödeme verilerine ve diğer hassas bilgilere erişim imkanı sağlıyor. E-postalar genellikle meşru görünen web sitelerinden veya Portekizce temalı alan adlarından gönderiliyor ve gayet ikna edici görünüyor.

FARK EDİLMESİ ZORLAŞIYOR
KASPERSKY Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi uzmanı Lisandro Ubiedo, şunları söylüyor: "Siber suçlular, yeni araçlar oluşturmak ve saldırılarını daha etkili hale getirmek için sıklıkla yapay zekayı kullanıyor. Bu, phishing e-postaları gibi tanıdık yöntemlerin bile sıradan kullanıcılar tarafından fark edilmesi zorlaştığı anlamına geliyor. Tanınmış otellere güveniyor olsanız bile, kart ve kişisel veri hırsızlığı riskinin artması söz konusu olabilir."

GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAK İÇİN DİKKAT
Gelen e-posta güvenli görünse bile, bağlantılara ve ekteki dosyalara dikkatli yaklaşın. Siber suçlular genellikle çevrimiçi mağaza veya banka e-posta bildirimlerini taklit eden sahte e-posta mesajları dağıtır ve kullanıcıları kötü amaçlı bir bağlantıya tıklamaya ve kötü amaçlı yazılım yaymaya yönlendirir. Saldırganlar kuruluşunuzu hedef alıyorsa, e-posta metni daha özelleştirilmiş olabilir ve şirketinize aşina olduğunuz hizmetleri veya senaryoları taklit edebilir. Bunu göz önünde bulundurarak spam önleme ayarlarınıza ince ayar yapın ve bilinmeyen bir göndericiden gelen ekleri asla açmayın. Size toplu olarak gönderilen beklenmedik dosyaları açmamaya çalışın. Bunlar fidye yazılımı veya hatta casus yazılım olabilir. Resmi görünümlü e-postalardan gelen ekler bile bu şekilde olabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan New York’ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump’la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Başkan Erdoğan BM’de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Son dakika: BM’de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
İşte Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze’deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: Amacı ne ki? | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
Beşiktaş’ta fiziksel ölçümler büyük sorun yarattı! Fatura Ole Gunnar Solskjaer’e kesildi
MHP lideri Bahçeli’den İsrail’e karşı askeri seçenek çıkışı: Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı | İslam NATO’su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP’yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB’deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze’nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP’li ABB’de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!’
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa’daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Fener Avrupa’da yanacak! Tedesco’dan Zagreb’e farklı 11