Sungrow yatırımlarını güçlendiriyor: Türkiye onarım merkezi olacak

Sungrow, Türkiye’deki yatırımlarını güçlendiriyor: Yeni onarım merkezleri ve teknoloji odaklı hizmet ile enerji dönüşümüne destek olacak...

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
Temiz enerji çözümleri şirketi Sungrow, Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yatırımlarına hız verdi. Türkiye'nin 2050 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini yüzde 90'a çıkarma hedefi doğrultusunda hareket eden şirket, hizmet ve destek altyapısını genişletiyor. Türkiye'nin enerji depolama ve güneş enerjisi sistemleri pazarında önemli bir paya sahip olan Sungrow, kurulum sonrası desteği artırmak için 7 ildeki teknik destek merkezlerinin yanı sıra, online ve sahada teknik destek birimleri ile kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyor.

Şirket, ülke genelindeki iki onarım merkezi ve 120 bin metrekarelik servis deposu ile müşterilerine hızlı ve etkin çözümler sunmayı planlıyor. Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin, "Türkiye, enerji dönüşümünde iddialı hedefleri olan önemli bir pazar. Sungrow olarak, sadece ürün tedarik etmiyor, ülkenin bu hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak kapsamlı bir hizmet ve iş ortağı ekosistemi sunuyoruz. Onarım merkezlerimiz, geniş servis ağımız ve düzenli eğitim programlarımızla, müşterilerimizin yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken desteği sağlıyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının kritik önem taşıdığı önümüzdeki 25 yıllık dönemde, Sungrow'un küresel teknolojik birikimi ve güçlü yerel altyapısı ile Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

