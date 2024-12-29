Softtech ve Evam ile iş birliğini duyurdu

Türkiye'nin teknoloji öncüsü Softtech ile gerçek zamanlı ve çok kanallı pazarlama platformu teknolojileri alanında lider Evam, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve müşteri deneyimlerini dönüştürmek için güçlerini birleştirdi.

Softtech'in inovasyon odaklı yaklaşımı ve Evam'ın pazarlama teknolojileri alanındaki uzmanlığını bir araya getiren bu anlaşma ile bankacılık, telekomünikasyon, perakende ve seyahat sektörlerindeki müşteri deneyimi ve yolculuklarının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Müşterilerine dijital dönüşüm yolculuklarında yardımcı olan ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler oluşturan Softtech ve gerçek zamanlı martech platformu çözümleri sağlayıcısı Evam, imzaladıkları iş birliği sayesinde şirketlerin büyüme yolculuklarında maksimum değeri yaratmalarına destek olacak. 2015 yılından bu yana, sunduğu veri ve müşteri odaklı pazarlama teknolojileriyle sektörde güçlü bir yer edinen Evam, çok kanallı ve gerçek zamanlı müşteri yolculuğu yönetimi alanında, 15 farklı ülkedeki endüstri liderleri tarafından tercih ediliyor.

Evam'ın kullanıcı dostu çözümleri ve sorunsuz entegrasyon süreçleri, işletmelerin her müşteri etkileşimini kolayca değerli birer deneyime dönüştürmelerine ve müşteri sadakati yaratmalarına yardımcı oluyor.