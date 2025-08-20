Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed serisiyle kablosuz konfor ve hızı yeniden tanımlıyor

Razer, ikonik BlackWidow klavye serisini yeniden tanımlayan iki yeni modeli duyurdu: Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed ve BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeed. 15 yılı aşkın süredir oyuncuların favorisi olan BlackWidow serisi, bu kez kompakt ve ergonomik tasarımı, kablosuz özgürlüğü ve profesyonel kontrol setiyle bir adım öteye geçiyor. Yeni seri, Razer HyperSpeed Wireless bağlantısı, çok işlevli makro tuşları ve ilk kez kullanılan mekanik switch'ler ile efsanevi BlackWidow deneyimini daha ergonomik bir forma taşıyor.

KONFOR VE DAYANIKLILIK

Razer'ın yeşil (clicky), sarı (linear) ve turuncu (tactile) switch'leri artık daha ince yapıda da mevcut. Düşük tuş yüksekliği, daha doğal bilek hizalaması sağlayarak uzun oyun seanslarında bile bilek desteği olmadan konforlu bir deneyim sunuyor. Ultra düşük 18.5 mm ön yükseklik ve eğimli şasi, ellerinizi daha nötr bir pozisyonda tutmanızı sağlıyor. Her bir switch, daha net RGB aydınlatma geçişi için özel bir ışık iletim tasarımıyla geliyor. Fabrika çıkışında yağlanmış, stabilitesi artırılmış switch yapısı sayesinde tuş hissi kararlılığını koruyor ve 80 milyon tuş vuruş ömrüyle rekabet seviyesinde dayanıklılık sunuyor. Premium 5052 alüminyum alaşım gövde, çift katmanlı ses yalıtım köpüğü, ön yağlamalı stabilizer'lar ve paslanmaz çelik plaka, klavyeye hem dayanıklılık hem de pürüzsüz bir yazım hissi kazandırıyor.

HIZ BAĞLANTI VE KONTROL

HyperSpeed Wireless teknolojisi, 1000Hz polling rate ile ultra hızlı, gecikmesiz 2.4 GHz kablosuz bağlantı sunuyor. Oyuncular aynı dongle üzerinden uyumlu Razer farelerle eşleştirme yapabiliyorlar ve üç farklı Bluetooth cihazı arasında hızlı geçiş yaparak kesintisiz kullanım sağlayabiliyor. Her iki model de çok işlevli tıklanabilir scroll tuşu, medya kontrolleri ve özel makro tuşları içeriyor. Oyundayken kesintiye uğramadan ses, makro veya batarya durumu kontrol edilebiliyor. Güç Tasarrufu Modu sayesinde, tek şarjla 980 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Dahili Razer Snap Tap teknolojisi, iki tuş arasında son basılanı otomatik önceliklendirerek reaksiyon süresini hızlandırıyor.