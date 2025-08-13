Protel TechWomen Akademisi ile turizmde kadınlara teknoloji eğitimi fırsatı

35 yılı aşkın süredir otel, restoran, kafe, pastane ve plaj işletmeleri için teknolojik çözümler sunan Protel, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle turizm sektöründe kadın istihdamını artırmak ve teknolojide fırsat eşitliğini desteklemek üzere Protel TechWomen Akademisi'ni hayata geçiriyor. Program, kadınlara özel sektörel eğitim olanakları sunarak, otel yönetimi alanındaki dijital yetkinliklerine katkı sağlanmayı hedefliyor.

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK

Kadınların turizm sektöründe daha fazla yer alması ve dijital becerilerini geliştirerek otelcilikte sürdürülebilir kariyer fırsatlarına erişmesi amacıyla hayata geçirilen Protel TechWomen Akademisi, 16 Eylül–31 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek. Hibrit yapıda kurgulanan program, çevrim içi eğitimlerle başlayacak ve İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze panel ve sertifika töreniyle tamamlanacak.

Sadece kadın adaylara açık olan programa, turizm ve otelcilik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, mezunlar, sektöre ara vermiş ya da yeniden başlamak isteyen kadınlar ile otelcilik ve teknoloji alanına ilgi duyanlar başvurabilecek. Eğitim içeriği, turizm sektörüne özel dijital becerilerden veri odaklı otel yönetimine, rezervasyon ve misafir deneyimi yönetiminden iletişim stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM FIRSATI

16–17 Eylül tarihlerinde dijitalleşme ve güncel yetkinliklerle ilgili temel bilgilerle başlayacak. 23–24 Eylül'de otel teknolojilerine genel bir bakış ve veri temelli otel yönetimi işlenecek. 30 Eylül–1 Ekim'de güncel ve yeni teknolojilerin otelcilikteki etkileri ele alınacak. 7–8 Ekim haftasında otel çalışan deneyimi, 14–15 Ekim'de ise misafir deneyimi yönetimi üzerine uygulamalı eğitimler sunulacak.