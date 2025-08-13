PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Protel TechWomen Akademisi ile turizmde kadınlara teknoloji eğitimi fırsatı

Protel, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Protel TechWomen Akademisi, turizm sektöründe kadın istihdamını artırmayı ve dijital yetkinlikleri geliştirmeyi hedefliyor. 16 Eylül–31 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek hibrit program, otelcilikte dijital beceriler kazanmak isteyen kadınlara özel eğitimler sunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Protel TechWomen Akademisi ile turizmde kadınlara teknoloji eğitimi fırsatı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

35 yılı aşkın süredir otel, restoran, kafe, pastane ve plaj işletmeleri için teknolojik çözümler sunan Protel, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle turizm sektöründe kadın istihdamını artırmak ve teknolojide fırsat eşitliğini desteklemek üzere Protel TechWomen Akademisi'ni hayata geçiriyor. Program, kadınlara özel sektörel eğitim olanakları sunarak, otel yönetimi alanındaki dijital yetkinliklerine katkı sağlanmayı hedefliyor.

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK

Kadınların turizm sektöründe daha fazla yer alması ve dijital becerilerini geliştirerek otelcilikte sürdürülebilir kariyer fırsatlarına erişmesi amacıyla hayata geçirilen Protel TechWomen Akademisi, 16 Eylül–31 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek. Hibrit yapıda kurgulanan program, çevrim içi eğitimlerle başlayacak ve İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze panel ve sertifika töreniyle tamamlanacak.

Sadece kadın adaylara açık olan programa, turizm ve otelcilik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, mezunlar, sektöre ara vermiş ya da yeniden başlamak isteyen kadınlar ile otelcilik ve teknoloji alanına ilgi duyanlar başvurabilecek. Eğitim içeriği, turizm sektörüne özel dijital becerilerden veri odaklı otel yönetimine, rezervasyon ve misafir deneyimi yönetiminden iletişim stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM FIRSATI

16–17 Eylül tarihlerinde dijitalleşme ve güncel yetkinliklerle ilgili temel bilgilerle başlayacak. 23–24 Eylül'de otel teknolojilerine genel bir bakış ve veri temelli otel yönetimi işlenecek. 30 Eylül–1 Ekim'de güncel ve yeni teknolojilerin otelcilikteki etkileri ele alınacak. 7–8 Ekim haftasında otel çalışan deneyimi, 14–15 Ekim'de ise misafir deneyimi yönetimi üzerine uygulamalı eğitimler sunulacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş’ta yeşil vatan savunması
Balıkesir’deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana’ya damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum kolon kesme iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK’nın yeni mahkeme kararı Resmi Gazete’de! Eyüpsultan’ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç’tan açıklama
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İstanbul’un su depoları kritik seviyede! İSKİ verileri açıkladı: Barajlardaki su seviyesi miktarı yüzde 48,3’e düştü İstanbul’un su depoları kritik seviyede! İSKİ verileri açıkladı: Barajlardaki su seviyesi miktarı yüzde 48,3'e düştü Gümrük yolunda çalınan bebek bezleri güvenlik kamerasında: Sabıkalı nakliyeci yakayı ele verdi Gümrük yolunda çalınan bebek bezleri güvenlik kamerasında: Sabıkalı nakliyeci yakayı ele verdi Fenerbahçe’de Zinchenko için prensip anlaşması! Fenerbahçe'de Zinchenko için prensip anlaşması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak" Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın makyajsız hali dikkat çekti! Görüntülenince panik oldu Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın makyajsız hali dikkat çekti! Görüntülenince panik oldu Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den evlatlarına sitem: Barışmazlarsa mezarıma gelmesinler Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den evlatlarına sitem: "Barışmazlarsa mezarıma gelmesinler"