Personelin yaratıcılık ve inovasyon katkısını artırıyor

Üretken yapay zeka kullanmak için; ağ oluşturan veri merkezindeki tasarım değişikliklerine imza atan kurumlar yeni teknolojileri kullanarak karar verme süreçlerini geliştirmelerini, müşteri deneyimini dönüştürmelerini, yaratıcılık ve inovasyonu artırmalarını sağlıyor.

Yapay zekanın yükselişi hızla devam ederken, kurumların hem maliyetlerini azaltıp hem de yüksek performans elde edebilmeleri için doğru teknolojik altyapıyı seçmeleri büyük önem taşıyor. Toyota, Pfizer, Ryanair, Adidas ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nın da aralarında bulunduğu 100 binden fazla müşteri AWS'in yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) servislerinden yararlanıyor. Bugün önde gelen üretken yapay zeka modelleri AWS altyapısı üzerinde eğitilip çalıştırılıyor. 15 yıldan uzun süredir grafik işleme birimi (GPU) tabanlı veri merkezleri kuran AWS, üretken yapay zekayı ölçeklenebilir bir şekilde destekleyecek yenilikler sunabilmek için altyapısının temelini geliştirmeye devam ediyor.