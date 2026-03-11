Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Türkiye'deki 85 milyon telefon kullanıcısının yalnızca yüzde 26'sının elinde 5G uyumlu cihaz bulunuyor. Bu rakam, yaklaşık 22 milyon kullanıcının 1 Nisan'da sinyal geldiği anda doğrudan 5G'ye geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Geri kalan 63 milyon kullanıcı için ise cihaz yenileme zorunluluğu var; zira 5G, 4G'den farklı bir modem çipi ve anten yapısı gerektiriyor ve mevcut 4G telefonlarla 5G şebekesine bağlanmak mümkün değil. Bakan Uraloğlu bu süreçte operatörlerin ciddi kampanyalar düzenleyeceğini de açıkladı ve "Operatörler çok ciddi yatırım yapacaklar; o yatırımın geri dönüşünü sağlama anlamında kampanyaları olacaktır" dedi.

İLK GÜN HAZIR OLMAK ŞART DEĞİL

Türkiye'nin durumuna en yakın tarihsel örnek, dünyada ticari 5G hizmetini ilk başlatan ülke olan Güney Kore. Güney Kore, 3 Nisan 2019'da ulusal 5G ağını hayata geçirerek dünyanın ilk tam ticari 5G dağıtımını gerçekleştirdi. Ancak o dönemde cihaz pazarı son derece kısıtlıydı: Samsung Galaxy S10 5G ve LG V50, piyasadaki tek 5G akıllı telefonlardı. Buna karşın tüketici ilgisi beklenmedik biçimde geniş bir coğrafyaya yayıldı. 5G hizmetinin başlamasının ardından Ağustos 2020 itibarıyla aktif mobil aboneliklerin yaklaşık yüzde 12'si 5G aboneliğine dönüştü. ABD cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Yani öncü ülkelerde de hizmet başladığında pazar küçüktü; cihaz penetrasyonu ancak sonraki yıllarda hızlandı. Bu tarihsel veri, Türkiye'deki yüzde 26'lık oranın aslında beklenenden yüksek olduğuna işaret ediyor. Türkiye, 5G'ye diğerlerinden geç geçiyor; bu gecikmenin en somut avantajı, 5G uyumlu cihazların çok daha geniş bir yelpazeye ve fiyat aralığına yayılmış olması. Türkiye'de de operatörlerin yeni kampanyalarıyla 5G uyumlu cihaz oranının yıl sonuna kadar belirgin biçimde artması bekleniyor. Tüketici açısından bakıldığında, hizmeti başladığı gün kullanmak için mutlaka yeni cihaz almak gerekmiyor; ancak bu teknolojiden yararlanmak isteyenler için en avantajlı kampanya döneminin tam da şu an olduğu aşikâr.

Haber: Timur Sırt