Odine’in otonom yapay zekâ yaklaşımı MWC Barcelona 2026’da ilgi odağı oldu

Telekomünikasyon ve dijital altyapı dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Mobile World Congress'in ilk gününde, yapay zekâ destekli otonom operasyon modelleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Özellikle çoklu tedarikçili ve dağıtık dijital ortamlarda operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çözümler, sektör temsilcilerinin gündemindeydi. Türkiye merkezli teknoloji şirketi Odine'in Ar-Ge ve inovasyon yapılanması OdineLabs tarafından geliştirilen yeni nesil otonom ve yapay zekâ destekli uçtan uca bulut ve ağ operasyon yönetimi yaklaşımı, fuarın ilk gününde ziyaretçilerle buluştu. Şirketin standında gerçekleştirilen canlı demo sunumları, katılımcılardan olumlu geri bildirim aldı.

CANLI SENARYO VE DEMOLAR

Odine standında sergilenen demo kapsamında, çoklu tedarikçili altyapılarda ve dağıtık dijital ortamlarda operasyonel süreçlerin yapay zekâ destekli otomasyon ile nasıl yönetilebildiğine dair kullanım senaryoları paylaşıldı. Gerçek zamanlı izleme, anomali tespiti ve otomatik müdahale mekanizmaları gibi başlıklar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Fuarın ilk günündeki sunumlarda ayrıca egemenlik odaklı (sovereign-ready) bulut mimarileri üzerinde çalışan uçtan uca operasyon yönetimi modeli de ele alındı. Özellikle veri egemenliği, regülasyon uyumu ve servis sürekliliği gereksinimlerinin arttığı bir dönemde, bu tür mimarilerin kritik altyapılar için stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Telekom operatörleri başta olmak üzere enerji, finans ve kamu gibi regülasyona tabi sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar için yapay zekâ destekli otonom operasyon modellerinin önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Yüksek servis sürekliliği gerektiren dijital ortamlarda, insan müdahalesini minimize eden ve proaktif yönetim sağlayan sistemler, operasyonel verimlilik kadar güvenlik ve uyum açısından da kritik rol oynayacak. MWC Barcelona 2026'nın ilk gününde ortaya çıkan tablo, telekom ve dijital altyapı dünyasında operasyon yönetiminin giderek daha fazla "otonom" ve "yapay zekâ destekli" bir yapıya evrildiğini gösteriyor.

Haber: Timur Sırt