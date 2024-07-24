Logitech’ten çok sevilecek çalışma! Bilgisayar farelerine yeni renk ve özellikler sunuyor!

Dokunmatik telefonlar, tabletler, bilgisayarlara rağmen dizüstü ve masaüstünde fare kullanımı artmaya devam ediyor. Logitech, yaz mevsiminin taptaze enerjisini ve canlılığını çalışma alanlarına taşıyor. Logitech Signature M650, 'Akıllı Kaydırma' ve 'Sessiz Tıklama' özellikleri ile verimli bir çalışma deneyimi sunuyor. Ergonomik tasarımı ve Logitech Options yazılımı sayesinde kişiselleştirme imkanı sağlayan bu mouse, pudra pembe, beyaz ve renk seçenekleriyle yazın ferah atmosferini masalara yansıtıyor. Ayrıca, sol el kullanıcıları için özel olarak tasarlanan seçeneği ile herkesin ihtiyaçlarına hitap ediyor. Hızlı ve kolay Bluetooth bağlantısı ile saniyeler içinde eşleşme imkanı sunan Logitech M240 Silent da beyaz ve pudra pembe renk seçenekleriyle yazın canlılığını yansıtıyor. Logitech M171, bilgisayara sadece 3 saniyede bağlanarak pratik bir kullanım sunuyor. 12 aya kadar dayanıklı pili sayesinde uzun süre kesintisiz performans sağlıyor. Beyaz, pudra pembe ve açık mavi renk seçenekleriyle yazın enerjisini çalışma alanlarına getiriyor.

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