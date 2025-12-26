PODCAST CANLI YAYIN

Kusursuz proje kıtlığa çözüm olacak

Lise öğrencileri, deniz suyunu tatlı su ve bitki gıdasına dönüştüren bir proje geliştirdi. Su kıtlığına çözüm olacak proje, Paris’teki uluslararası fuarda tanıtılacak.

İzmir'de lise öğrencileri, dünya genelinde artan su kıtlığı sorununa deniz suyunu arıtarak çözüm üretmek istedi. Öğrencilerden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) üyeleri, deniz suyunu arıtmakla kalmayıp aynı zamanda gıda üreten ve karbonu geri dönüştüren, doğadan ilham alan yenilikçi bir sistem geliştirdi. 'Biomimikri yaklaşımı ile deniz suyunu arıtarak tarımda kullanılabilecek tatlı su üretim sistemi' adıyla bir proje hazırlayan gençler, 30-31 Mart-1 Nisan 2026 tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Change Now Gezegen İçin Çözümler Expo2026'dan davet aldı. Sergilenmeye değer bulunan ve Akdeniz İleri Tarım Araştırmaları Merkezi (CIHEAM) tarafından yayınlanan New Medit dergisinde makale olarak yayınlanacak bu proje, su kesintileri, kuraklık ve tarımsal verimde düşüş yaşanması sorunlarına çözüm sağlayacak.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE BIR ADIM'
SÜGEP Akademi Başkanı Mehmet Umut Dilsiz, "Tatlı suyun yüzde 70'ini tarımda kullanıyoruz. Deniz suyunu tarımda kullanmak için arıtırsak yüzde 70'lik ihtiyacı denizden karşılarız ve bu devrim niteliğinde bir çözüm olur. Biz de doğayı örnek olarak bir mekanizma geliştirmek istedik" dedi.

PROJEDE NELER VAR?
ADNAN Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Melis Uysal, projenin detaylarını anlattı: Biyomimikri sistemiyle tuzlu suyu direk bitkilere vermiyoruz. Önce ön filtreleme ve nanofilitrasyon süreçlerinden geçiyoruz. Bu sayede tuzun büyük kısmını arındırmış oluyoruz. Su tuzdan kurtulmakla kalmayıp, aynı zamanda bitkiler için yararlı olan magnezyum ve fosfatı da korumuş oluyor. Bu sistemde kusursuz bir ilişki var.

KITLIĞA ÇÖZÜM OLACAK
Mehmet Umut Dilsiz, "Deniz suyunu tarımda kullanmak için arıtırsak yüzde 70'lik ihtiyacı denizden karşılarız" dedi. Öğrencilerden Ece Ünal (16), "Atık su algler için zengin besin kaynağı. Birinin atığı diğerinin hazinesi ilkesi gerçeğe dönüşüyor" diye konuştu. Öğrencilerden Ela Kuyumcuoğlu (16), "Bu projeyi doğayı fethedilecek bir yer olarak değil, taklit edilecek bir mühendis ya da mimar olarak görüyoruz" dedi.

