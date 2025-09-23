Küçük sen ile bugünkü sen yan yana! Gemini ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılıyor?

(Kaynak: AA) HATIRALARI CANLI TUTMANIN YENİ YOLU Gemini'nin sunduğu bu özel deneyim, kullanıcıların hayatlarına farklı bir perspektiften bakmasına imkan veriyor. Böylece geçmişe dönüp bakmak, anıları tazelemek ve duygusal bağları güçlendirmek çok daha kolay hale geliyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) GEMİNİ İLE ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI BİRLEŞTİRME ADIMLARI 1. Uygulamayı Edinin İlk olarak akıllı telefonunuza Google Gemini uygulamasını indirin. Alternatif olarak bilgisayar üzerinden Google AI Studio sayfasına giriş yapabilirsiniz. 2. Nano Banana Özelliğini Açın Uygulama veya web arayüzünde yer alan "Nano Banana" sekmesini bulun. Bu bölüm, fotoğrafları birleştirme ve dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 3. Fotoğrafları Yükleyin İşleme başlamadan önce iki farklı fotoğraf ekleyin: Günümüzdeki (şimdiki) fotoğrafınız Çocukluk döneminizden bir kare 4. Prompt (Komut) Yazın Hayal ettiğiniz sahneyi açıklayan kısa bir komut girin. Örneğin:

"Büyük halim küçük halime sarılıyor. Görsel polaroid tarzında, doğal ışıkta olsun."

Arzu ederseniz arka plan için park, sahil ya da ev ortamı gibi detaylar da ekleyebilirsiniz.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 5. Görseli Oluşturun Son olarak "Run / Çalıştır" butonuna tıklayın. Gemini, yüklediğiniz fotoğrafları ve yazdığınız komutu işleyerek size duygusal bir birleşim sahnesi sunar.