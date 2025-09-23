SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Küçük sen ile bugünkü sen yan yana! Gemini ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılıyor?

Sosyal medyada hızla yayılan yeni trend, kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor. Yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde insanlar artık kendi çocukluk fotoğraflarıyla yan yana gelerek adeta zaman yolculuğuna çıkıyor. “Senin küçük halinle selfie çekmek artık mümkün” mottosuyla öne çıkan bu akım, kısa sürede ünlülerden fenomenlere kadar pek çok kişinin paylaşımlarıyla büyüyerek sosyal medyayı sallamaya başladı. Peki çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılır?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :23 Eylül 2025 , 16:06
Küçük sen ile bugünkü sen yan yana! Gemini ile çocukluk fotoğrafı birleştirme nasıl yapılıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kısa süre içerisinde popüler hale gelen insanların çocukluk fotoğraflarını bugünkü halleriyle birleştirerek dikkat çekici içerikler üretiyor. Bu sayede geçmiş ve bugün aynı karede buluşuyor. Ünlü isimlerin de katıldığı trend, kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı. İşte o akım…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

"KÜÇÜK BENİME SARILIYORUM" TRENDİNE BÜYÜK İLGİ

İnternet dünyası son günlerde yeni ve duygusal bir akımı konuşuyor: "Küçük Benime Sarılıyorum". Yapay zeka destekli görsel düzenleme teknolojileri sayesinde ortaya çıkan bu trend, insanların çocukluk anılarına dokunan sahneler yaratmasına olanak tanıyor.

Google Gemini'nin desteğiyle viral hale gelen akım, kullanıcıların güncel fotoğraflarını geçmişteki halleriyle buluşturuyor. 3D figürler, retro efektler ve en son eklenen sarılma sahneleri, bu akımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşıdı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GEÇMİŞE DUYGUSAL BİR YOLCULUK

Trendin en dikkat çekici yanı ise yalnızca görsel bir oyun olmaması. Katılımcılar, büyük hallerinin küçük versiyonlarına sarıldığı fotoğraflarla hem nostaljik bir yolculuğa çıkıyor hem de içlerindeki çocuğu yeniden keşfediyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

HATIRALARI CANLI TUTMANIN YENİ YOLU

Gemini'nin sunduğu bu özel deneyim, kullanıcıların hayatlarına farklı bir perspektiften bakmasına imkan veriyor. Böylece geçmişe dönüp bakmak, anıları tazelemek ve duygusal bağları güçlendirmek çok daha kolay hale geliyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

GEMİNİ İLE ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI BİRLEŞTİRME ADIMLARI

1. Uygulamayı Edinin

İlk olarak akıllı telefonunuza Google Gemini uygulamasını indirin. Alternatif olarak bilgisayar üzerinden Google AI Studio sayfasına giriş yapabilirsiniz.

2. Nano Banana Özelliğini Açın

Uygulama veya web arayüzünde yer alan "Nano Banana" sekmesini bulun. Bu bölüm, fotoğrafları birleştirme ve dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

3. Fotoğrafları Yükleyin

İşleme başlamadan önce iki farklı fotoğraf ekleyin:

Günümüzdeki (şimdiki) fotoğrafınız

Çocukluk döneminizden bir kare

4. Prompt (Komut) Yazın

Hayal ettiğiniz sahneyi açıklayan kısa bir komut girin. Örneğin:
"Büyük halim küçük halime sarılıyor. Görsel polaroid tarzında, doğal ışıkta olsun."
Arzu ederseniz arka plan için park, sahil ya da ev ortamı gibi detaylar da ekleyebilirsiniz.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

5. Görseli Oluşturun

Son olarak "Run / Çalıştır" butonuna tıklayın. Gemini, yüklediğiniz fotoğrafları ve yazdığınız komutu işleyerek size duygusal bir birleşim sahnesi sunar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan
CHP’de şaibe var diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Türk Telekom
Son dakika: CHP’li ABB’de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!’
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa’daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar’a İçişleri Bakanlığı’ndan inceleme
Fener Avrupa’da yanacak! Tedesco’dan Zagreb’e farklı 11
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
CANLI ANLATIM | 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında 2. gün! Yetkim yok yalanı tanık ifadesiyle ifşa oldu!
Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a tebrik Ali Koç’a gönderme!
Investco Holding’e yönelik borsa manipülasyonundan yasak aşk skandalı ortaya çıktı: Eski sekreterim uygunsuz görüntülerimi sattı!
ABD’de Macron Trump’ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR’luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
İsrail basını itiraf etti: Google’dan Meta’ya OpenAI’dan WhatsApp’a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7’si tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan Türkevi’nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!