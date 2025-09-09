SON DAKİKA
İPHONE 17 LANSMANI CANLI İZLE: Youtube ile Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı nasıl ve nereden canlı izlenir?

Apple, teknoloji dünyasını bir kez daha heyecanlandıracak dev lansman etkinliği ile karşımıza çıkıyor. ‘Awe Dropping’ adı verilen bu özel etkinlikte, iPhone 17 serisi başta olmak üzere yeni Apple Watch modelleri de tanıtılacak. iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 akıllı saatleri meraklılarıyla buluşacak. Peki iPhone 17 tanıtım lansmanı saat kaçta? İşte canlı izleme bilgisi…

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 11:23
İPHONE 17 LANSMANI CANLI İZLE: Youtube ile Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı nasıl ve nereden canlı izlenir?

Apple, merakla beklenen iPhone 17 lansmanını canlı olarak izleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Yeni nesil iPhone modelleri ve akıllı saatlerin tanıtılacağı 'Awe Dropping' etkinliği, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak. Peki iPhone 17 tanıtım lansmanı canlı nasıl izlenir? İşte lansman saati…

APPLE LANSMANI NE ZAMAN?

Apple, merakla beklenen "Awe Dropping" etkinliğini 9 Eylül Salı günü gerçekleştirecek. Etkinlik, ABD saatiyle 13:00'te, Türkiye saatiyle ise 20:00'de başlayacak. Cupertino'daki Apple Park'taki Steve Jobs Theater'dan düzenlenecek lansman, Apple'ın resmi web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İPHONE 17 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Geçmiş lansmanlara bakıldığında Apple, yeni iPhone modellerini tanıtımın ardından genellikle bir hafta içinde satışa sunuyor. Bu doğrultuda, iPhone 17 serisinin Eylül ayı içerisinde mağazalarda ve online platformlarda yerini alması bekleniyor.

İPHONE 17 SERİSİ HANGİ MODELLERİ İÇERİYOR?

Apple'ın bu etkinlikte dört yeni iPhone modelini tanıtması öngörülüyor:

iPhone 17 – Temel model

◾iPhone 17 Air – Şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone, yaklaşık 5,5 mm kalınlıkta

◾iPhone 17 Pro – Yenilenmiş bar stili kamera sistemi ile birlikte yüksek performans

◾iPhone 17 Pro Max – Pro modelin daha büyük ekran ve gelişmiş donanım versiyonu

İPHONE 17'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Sızıntılar ve teknoloji çevrelerinin paylaştığı bilgiler, iPhone 17 serisinin önemli yenilikler sunacağını gösteriyor:

Ultra İnce Tasarım: iPhone 17 Air yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak.

Gelişmiş Kamera: Pro modeller üçlü 48 MP arka kameraya sahip olacak; standart model ise iyileştirilmiş ön kamera ile gelecek. Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı dikkat çekiyor.

Güçlü İşlemci ve RAM: Standart modeller A19 Bionic işlemciyle gelirken, Pro ve Pro Max modellerde yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemi bulunacak.

Ekran Teknolojisi: 120Hz ProMotion ekran, tüm modellerde performans odaklı bir deneyim sunabilir.

Uzun Pil Ömrü: iOS 19 optimizasyonlarıyla güç tüketimi azaltılarak pil ömrü uzatılacak.

iPhone 17 serisi, ince tasarımı, geliştirilmiş kameraları ve yüksek performanslı işlemcileriyle Apple hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.

