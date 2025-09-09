İPHONE 17 LANSMANI CANLI İZLE: Youtube ile Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı nasıl ve nereden canlı izlenir?

◾iPhone 17 Pro Max – Pro modelin daha büyük ekran ve gelişmiş donanım versiyonu

◾iPhone 17 Air – Şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone, yaklaşık 5,5 mm kalınlıkta

Apple 'ın bu etkinlikte dört yeni iPhone modelini tanıtması öngörülüyor:

(Kaynak: Sosyal Medya)

İPHONE 17'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Sızıntılar ve teknoloji çevrelerinin paylaştığı bilgiler, iPhone 17 serisinin önemli yenilikler sunacağını gösteriyor:

◾Ultra İnce Tasarım: iPhone 17 Air yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak.

◾Gelişmiş Kamera: Pro modeller üçlü 48 MP arka kameraya sahip olacak; standart model ise iyileştirilmiş ön kamera ile gelecek. Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı dikkat çekiyor.

◾Güçlü İşlemci ve RAM: Standart modeller A19 Bionic işlemciyle gelirken, Pro ve Pro Max modellerde yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemi bulunacak.