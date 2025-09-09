İPHONE 17 LANSMANI CANLI İZLE: Youtube ile Apple iPhone 17 tanıtım lansmanı nasıl ve nereden canlı izlenir?

(Kaynak: Sosyal Medya)
İPHONE 17 SERİSİ HANGİ MODELLERİ İÇERİYOR?
Apple'ın bu etkinlikte dört yeni iPhone modelini tanıtması öngörülüyor:
◾iPhone 17 – Temel model
◾iPhone 17 Air – Şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone, yaklaşık 5,5 mm kalınlıkta
◾iPhone 17 Pro – Yenilenmiş bar stili kamera sistemi ile birlikte yüksek performans
◾iPhone 17 Pro Max – Pro modelin daha büyük ekran ve gelişmiş donanım versiyonu
İPHONE 17'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Sızıntılar ve teknoloji çevrelerinin paylaştığı bilgiler, iPhone 17 serisinin önemli yenilikler sunacağını gösteriyor:
◾Ultra İnce Tasarım: iPhone 17 Air yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak.
◾Gelişmiş Kamera: Pro modeller üçlü 48 MP arka kameraya sahip olacak; standart model ise iyileştirilmiş ön kamera ile gelecek. Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı dikkat çekiyor.
◾Güçlü İşlemci ve RAM: Standart modeller A19 Bionic işlemciyle gelirken, Pro ve Pro Max modellerde yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemi bulunacak.
◾Ekran Teknolojisi: 120Hz ProMotion ekran, tüm modellerde performans odaklı bir deneyim sunabilir.
◾Uzun Pil Ömrü: iOS 19 optimizasyonlarıyla güç tüketimi azaltılarak pil ömrü uzatılacak.
iPhone 17 serisi, ince tasarımı, geliştirilmiş kameraları ve yüksek performanslı işlemcileriyle Apple hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.