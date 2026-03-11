Türkiye'de sosyal medya kullanımı hızla artarken, siber saldırganların hedefinde de özellikle Instagram hesapları yer alıyor. Türkiye'de Instagram'ın erişim gücü bu saldırıları daha da kritik hale getiriyor. Dijital raporlara göre ülkede Instagram kullanıcı sayısı 2025 itibarıyla 60 milyona yaklaşırken, 2025 sonunda bu sayı yaklaşık 62.3 milyona ulaştı. Platform, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması konumunda bulunuyor. Ayrıca ülkede 77 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunurken, sosyal medya kullanıcı sayısı 58.5 milyon seviyesine ulaşmış durumda ve kullanıcılar günde ortalama 2 saat 43 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu yoğun kullanım, Instagram hesaplarının dolandırıcılar için değerli bir hedef haline gelmesine neden oluyor.

SAHTE MESAJLARLA ELE GEÇİRME

Siber saldırganlar genellikle kullanıcılara e-posta veya doğrudan mesaj (DM) göndererek resmi Instagram destek ekibi gibi davranıyor. "Hesabınızda telif hakkı ihlali tespit edildi","Mavi tik başvurunuz onaylandı" veya "Şüpheli giriş tespit edildi" gibi mesajlarla kullanıcıda aciliyet hissi oluşturuluyor. Bu mesajlarda yer alan bağlantıya tıklayan kullanıcılar, gerçek Instagram giriş sayfasının birebir kopyası olan sahte bir sayfaya yönlendiriliyor. Kullanıcı adı ve şifre girildiği anda hesap saldırganların kontrolüne geçebiliyor. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sosyal medya dolandırıcılığında en güçlü silahın panik duygusu olduğunu belirtiyor. Akkoyunlu, "Saldırganlar kurbanlarını endişeye sürükleyerek saniyeler içinde karar vermelerini sağlamaya çalışıyor. 'Hesabınız 24 saat içinde kapatılacak' gibi mesajlar, kullanıcıların bağlantının doğruluğunu kontrol etmeden bilgilerini girmesine neden olabiliyor. Ele geçirilen hesaplar daha sonra şantaj veya takipçi listesi üzerinden yeni dolandırıcılık girişimleri için kullanılabiliyor" uyarısında bulunuyor.



INSTAGRAM HESAPLARINI KORUMAK İÇİN 5 KRİTİK ADIM

Alev Akkoyunlu'ya göre Instagram hesaplarını oltalama saldırılarından korumak için kullanıcıların şu önlemleri alması gerekiyor:

Mesajlardaki bağlantılara tıklamayın. Instagram hesap uyarılarını DM ile göndermez. E-posta veya mesajdaki "Hemen giriş yapın" veya "İtiraz edin" bağlantılarına tıklamak yerine uygulamayı doğrudan açarak işlem yapın.

Gönderici adresini ve URL'yi kontrol edin. Sahte sayfalar çoğu zaman gerçek siteye çok benzer. Adres çubuğunda yalnızca instagram.com yazdığından emin olun.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı açın. 2FA aktif olduğunda şifre ele geçirilse bile yeni bir cihazdan giriş yapmak için telefonunuza doğrulama kodu gerekir.

Bildirimleri uygulama içinden doğrulayın. Gerçek uyarılar uygulamadaki "Hesap Durumu" veya "Instagram'dan E-postalar" bölümünde görünür.

Güvenlik yazılımı kullanın. Mobil ve masaüstü güvenlik çözümleri sahte veya zararlı bağlantıları otomatik olarak engelleyebilir.

Haber: Timur Sırt