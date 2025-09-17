PODCAST CANLI YAYIN
IFA 2025’te akıllı gözlükler günlük hayatın parçası oluyor: Bildirim ekranı değil yeni deneyim ekranı!

IFA 2025, akıllı gözlüklerde yeni dönemi başlattı. Rokid hafifliği, Lenovoeğlenceye, L’Atitude iletişimi, BleeqUp sporu öne çıkarırken, INMO Air3 kapsamlı teknolojiyle çıtayı yükseltti.

Giriş Tarihi :17 Eylül 2025
IFA 2025, akıllı gözlüklerin gelişiminde yeni bir dönüm noktasını işaret etti. Rokid gibi ürünler hafiflik ve pratiklik üzerine yoğunlaşırken, Lenovo eğlenceye, L'Atitude iletişime, BleeqUp da spora odaklandı.

INMO Air3 ise kapsamlı bir teknoloji deneyimi sunarak bu alanda çıtayı daha da yukarı taşıdı. Sonuç olarak, akıllı gözlükler artık yalnızca teknolojik bir merak unsuru değil, farklı ihtiyaçlara yönelik gerçek çözümler haline gelmeye başladı.

Önümüzdeki dönemde bu cihazların günlük hayatta çok daha fazla yer bulacağı şimdiden belli oluyor. Lenovo Legion Glasses 2, oyun odaklı bir deneyim sundu. Yeni "3D Mode" özelliği sayesinde 20'den fazla oyunu otomatik olarak stereoskopik üç boyuta dönüştürüyor. TCL'in kayak simülasyonu, IFA 2025'te sergilenen teknolojik yeniliklerin arasında sadece bir tanıtım aracı değil; bireyleri içine çeken birer deneyim eseriydi. Bu yaklaşım, gelecekte etkinlik tasarımlarında, teknolojiyle hissin birleşimine dair yeni standartları gündeme taşıyabilir.

