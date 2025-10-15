PODCAST CANLI YAYIN

Güney Kore devletinin dijital hafızası cayır cayır yandı

Güney Kore’de devlete bağlı en büyük veri merkezlerinden birinde yaşanan lityum iyon pil yangını önemli miktarda kurumsal hafıza kaybına yol açtı. Kritik hizmetlerin etkilendiği yangın sonucunda personel bilgileri kayboldu ve acil çağrıların bir bölümü yanıtlanmadı...

Güney Kore devletinin dijital hafızası cayır cayır yandı

26 Eylül 2025'te Güney Kore'nin Daejeon kentindeki Devlet Veri Merkezi (National Information Resources Service, NIRS) içinde yapılan bakım/ taşıma çalışması sırasında bir lityumiyon UPS (pil) paketinin yangına yol açtığı, yangının büyük çapta sunucu ve depolama donanımı ile sistemleri tahrip ettiği bildiriliyor. Yangın sonucunda 96 sistem fiziksel olarak yok oldu; toplam etkilenen sistem sayısı 600'ler civarına (haberlerde 647 sistem etkilenmiş olarak geçiyor) ulaştı; şu ana kadar birçok hizmet hâlâ kısmen kapalı veya kademeli olarak geri getiriliyor. Bakanlık (Ministry of Personnel Management), ulusal e-posta sistemleri, posta-bankacılık hizmetleri, "National Happiness Card" (çocuk bakım ödemeleri vb.), 119 acil çağrı yönlendirmeleri ve vatandaş portalları gibi kritik hizmetlerin yaşanan durumdan etkilendiği belirtiliyor. Bu yüzden merkezi devlet kurumları, vatandaş hizmetleri ve bunların kullanıcıları doğrudan etkileniyor.

8 YILLIK PERSONEL VERİSİ YOK
En kritik kaybın yaklaşık 858 terabayt devlet verisinin yedeksiz olarak yok olmuş olabileceği belirtiliyor. G-Drive" adıyla anılan ve merkezi kullanıcı dosyalarını tutan sistemin yedeği olmadığı için 8 yıllık personel verisi ve bireysel kullanıcı dosyalarının kalıcı şekilde kaybolduğu bildiriliyor. İlk bulgulara göre yangın batarya paketleri taşınırken çıktı; ana güç kesilmiş olsa bile auxiliary/ yardımcı güç (UPS'e bağlı) bağlantısının kesilmemiş olması ve bataryanın %80-90 şarjlı olması yangının şiddetini artırmış olabilir. Olaydan çıkarılacak temel ders: Bulut mimarisinin yedeğin garanti edildiği yer olmadığı şeklinde. Veri merkezi bir hizmet fiziksel zarar gördüğünde büyük, kalıcı veri kayıpları olabilir.

BÜYÜK VERİ MERKEZİ YANGINLARI
Veri merkezleri geçmişte yangın veya büyük fiziksel hasarlar nedeniyle ağır veri kayıpları yaşamıştı; öne çıkan örnekler:
OVHcloud-Strasbourg, Mart 2021: Tek bir veri merkezi binasının yanmasıyla SBG2 tamamen yok oldu; binlerce sunucu ve müşteriye ait veriler zarar gördü, bazı müşteriler veri kaybı ve tazminat davaları açtı. Bu olay, merkezi yapıların ve yedekleme stratejilerinin önemini gösteren en büyük emsallerden biridir. (hukuki tazminatlar ve uzun toparlanma süreçleri oldu).

Diğer örnekler: 2025'te ABD'de bir veri merkezinde UPS güç kabininde başlayan yangın (ör. X / Hillsboro olayı) gibi elektrik/UPS kaynaklı yangınlar ve birkaç başka ülkede yaşanan tesis hasarları, modern veri merkezlerinde elektrik/UPS/batarya riskinin gerçek bir tehdit olduğunu gösteriyor.

