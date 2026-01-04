Gerçeklik algısı çöktü! Artık sokakta ayırt edemeyeceksiniz

Yapay zekâ tarafından üretilen sahte yüzler artık yalnızca dijital bir deney olmaktan çıktı internetin her köşesinde karşımıza çıkan ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma insanların büyük çoğunluğunun özel bir eğitim almadan gerçek yüzlerle yapay zekâ üretimi yüzleri ayırt edemediğini ortaya koydu.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışma bu durumun deepfake dolandırıcılıkları ve kimlik sahteciliği açısından ciddi riskler barındırdığını gözler önüne seriyor.

Araştırma Ne Diyor?

İngiliz bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada katılımcılara insan yüzleri ile yapay zekâ tarafından oluşturulmuş yüzler gösterildi. Katılımcılardan gördükleri yüzlerin gerçek mi yoksa yapay mı olduğunu kısa bir süre içinde ayırt etmeleri istendi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı!

Katılımcılar, eğitim almadan sahte yüzleri neredeyse rastgele tahmin eder gibi değerlendirdi. Hatta bazı durumlarda yapay zekâ üretimi yüzler "gerçek" yüzlerden daha inandırıcı bulundu.