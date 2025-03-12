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Expertera Workflex’i bünyesine kattı!

Workflex’in Kurucu Ortağı Zeynep Bilgiç, birleşmenin ardından Expertera’da Yönetici Ortak ve Danışma Kurulu Başkanı görevlerini üstlenecek. Bilgiç, “Networkü ile 80 ülkeden 200 bin bağımsız profesyonele erişimi olan, 14 ülkeden büyük kurumlara hizmet veren Expertera ile güçlerimizi birleştiriyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Expertera Workflex’i bünyesine kattı!

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Yetenek açığının küresel ölçekte yüzde 75 ile tarihi seviyelere ulaştığı günümüzde, şirketlerin doğru uzmanlarla hızlı ve etkin bir şekilde eşleşmesi kritik bir gereklilik haline geliyor. İş gücü piyasası, yapay zekâ destekli çözümler ve uzman bazlı iş birlikleriyle dönüşüm geçiriyor.

Geleneksel iş modellerinin yetersiz kaldığı günümüz iş dünyasında, şirketler rekabet avantajlarını koruyabilmek ve hızla değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak için "Network organizasyon"lara dönüşerek esnek ve ihtiyaca özel yetenek ve uzmanlara proje bazlı erişimi önceliklendiriyor. Expertera, iş dünyasında esnek çalışma modellerini güçlendirmek ve yetenek ihtiyacına yeni nesil çözümler sunmak amacıyla Workflex'i bünyesine kattı.

Bu stratejik birleşme, Expertera'nın yetenek havuzunu genişletirken, şirketlere uzman profesyonellerle doğru, hızlı ve ihtiyaca uygun şekilde eşleşme imkânı sunacak. Böylece şirketler iş gücü planlamalarında daha çevik ve verimli hale gelirken, bağımsız profesyoneller için de daha fazla fırsat yaratılması hedefleniyor.

ESNEK ÇALIŞMA EKOSİSTEMİ
Expertera Kurucusu ve CEO'su Alp Sezginsoy, bu birleşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

Workflex'in Expertera ailesine katılması, yalnızca şirketlerimiz için değil, iş dünyasında esnek çalışma modellerinin geleceğini şekillendirmek adına da önemli bir adım. Zeynep Bilgiç ve ekibinin derin sektörel deneyimiyle, bağımsız profesyoneller ve fractional yöneticiler için daha güçlü fırsatlar yaratırken, şirketlerin de ihtiyaç duydukları yeteneklere daha hızlı ve doğru şekilde erişmelerini sağlayacağız. Bu stratejik birleşme, Expertera'yı saatlik ve günlük projelerin yanı sıra aylık, 3 aylık, 6-12 aylık orta ve uzun dönem projelerle daha kapsayıcı ve yenilikçi bir iş modeliyle geleceğe taşıyacak. Sektördeki liderliğimizi güçlendirerek, iş gücü piyasasında dönüşüm yaratacak çözümler geliştirmeye ve esnek çalışma kültürünü yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.
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