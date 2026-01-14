Excalibur’un yeni nesil 2K 240 Hz monitörü oyun ve profesyonel kullanım için tasarlandı

Yeni Excalibur monitör, Flat ekran tasarımıyla IPS panel teknolojisinin sunduğu tüm avantajları kullanıcıya taşıyor. Arka yüzeyde yer alan sağ ve sol RGB ışıklandırmalar ise oyuncu odaklı tasarımı tamamlayan modern bir görünüm oluşturuyor.

Tamamen ayarlanabilir HAS (Height Adjustable Stand) yapısı sayesinde monitör; yükseklik, eğim ve sağa–sol dönüş ayarlarının yanı sıra, kendi ekseninde 90 derece dönebiliyor. Böylece, çalışma alanına ve oturma pozisyonuna göre en ergonomik kullanım elde edilebiliyor. Standın iç yapısında kullanılan alüminyum malzeme, uzun ömürlü ve stabil bir deneyim sunarken, ince çerçeve tasarımı odağın ekranda kalmasına yardımcı oluyor.

2K çözünürlükte üst düzey akıcılık

2024 yılı itibarıyla globalde ve Türkiye'de en çok tercih edilen ekran boyutu olan 27" olarak tasarlanan monitör, 2560 × 1440 (2K QHD) çözünürlüğüyle daha net, keskin ve detaylı görüntüler sunuyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de profesyonel uygulamalarda konforlu bir kullanım elde ediliyor.

240 Hz yenileme hızı, yazılımsal yöntemlerle değil doğrudan panel teknolojisiyle sağlanıyor. Böylece özellikle rekabetçi oyunlarda yüksek akıcılık ve düşük gecikme seviyeleri destekleniyor. 1 ms MPRT tepki süresi ise milisaniyelerin önemli olduğu sahnelerde avantaj yaratıyor.

FAST IPS ile canlı renkler ve minimum ghosting

FAST IPS panel teknolojisi sayesinde monitör; daha canlı renkler, daha hızlı tepki süresi ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Ghosting gibi oyuncular için kritik sorunlar, yapılan profesyonel testler sonucunda pratik kullanımda çok düşük seviyelere indiriliyor. 300 nit parlaklık seviyesi, standart IPS ekranların üzerine çıkarak daha canlı ve net görüntüler sunarken; 1000:1 kontrast oranı ve 178°/178° geniş görüş açısı, her açıdan tutarlı görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Göz sağlığı ve senkronizasyon desteği

Düşük Mavi Işık (Low Blue Light) teknolojisi sayesinde zararlı mavi ışınlara karşı yüzde 80'e varan koruma sağlanıyor. Anti-Flicker ve HDR desteği, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunun azaltılmasına yardımcı oluyor. Adaptive Sync desteği ile monitör; NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileriyle uyumlu şekilde çalışarak ekranda yaşanabilecek yırtılma ve takılmaların azaltılmasına katkı sağlıyor.

Bağlantı seçenekleri ve VESA uyumu

HDMI ve DisplayPort bağlantılarına sahip monitör, HDMI üzerinden 144 Hz, DisplayPort üzerinden ise 240 Hz yenileme hızını destekliyor. Ayrıca VESA uyumluluğu sayesinde duvara montaj veya farklı stand seçenekleriyle kullanılabiliyor. Türkiye pazarında hem 2K çözünürlük hem de 240 Hz yenileme hızını aynı anda sunan model seçeneklerinin sınırlı olduğu segmentte Excalibur, bu model ile üst seviye teknik özellikleri bir araya getiren güçlü bir ürün konumlandırıyor. Yüksek çözünürlük, yüksek yenileme hızı ve ergonomik tasarımın birleşimi, modelin segmentinde iddialı bir konum edinmesini sağlıyor ve oyun dünyasında olduğu kadar profesyonel kullanımda da yeni bir standardın öncüsü oluyor.

Link: https://www.casper.com.tr/excalibur-e27qif-d-p-205

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor. Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 6 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

