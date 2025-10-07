Excalibur, üniversite kampüslerinde gençlerle buluşuyor

Casper, yalnızca teknoloji çözümleri sunan bir marka olmanın ötesinde, gençlerin eğitim, kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarına ilham veren bir destekçi olmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsüne katıldığı etkinlik kapsamında, Ekim ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, İzmir ve Isparta'daki üniversite kampüslerinde buluşmalar gerçekleştirilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi başta olmak üzere birçok kampüste gençlerle bir araya gelecek olan Casper, öğrencilerle teknoloji ve eğlence dolu günler geçirecek.

Gençler hayallerine bir adım daha yaklaşıyor

İlk ayağı İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde gerçekleşen etkinliğin sonraki durakları da öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu etkinliklerde öğrenciler, yeteneklerini keşfedip geleceğin teknoloji liderleri olma yolunda bir adım daha atarken, Casper'ın yenilikçi çözümlerini yakından tanıma, ilham verici sunumlara katılma ve interaktif oyunlarla sürpriz ödüller kazanma fırsatı bulacak. Ayrıca standlarda staj başvuruları alınarak gençlerin profesyonel yolculuklarına destek verilecek.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir