Günümüzde mimari projeler, üretkenliğin yanı sıra yüksek işlem gücüne de ihtiyaç duyuyor. Büyük ölçekli BIM dosyaları, karmaşık 3D sahneler ve yüksek çözünürlüklü video içerikleri, cihazların sınırlarını zorluyor. Bu noktada performans hızın ötesine geçerek süreklilik anlamına geliyor.

Excalibur G920, RTX50 serisi ekran kartı seçenekleri ve yapay zeka destekli DLSS 4 teknolojisiyle, özellikle render ve görselleştirme süreçlerinde geçen süreyi minimize ediyor. Bu da kullanıcıların daha fazla üretime, daha az beklemeye odaklanmasını sağlıyor.

ÜST DÜZEY DONANIM, SAHADA GERÇEK BİR AVANTAJ YARATACAK ŞEKİLDE KURGULANIYOR

14. nesil Intel Core i9 işlemci ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM desteği sayesinde, büyük proje dosyalarıyla çalışırken yaşanan donma ve gecikmeler ortadan kalkıyor. Bu da özellikle yoğun teslim dönemlerinde iş akışının kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

%100 DCI-P3 renk doğruluğu sunan ekran ise tasarım süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. Malzeme, ışık ve renk detaylarının gerçeğe en yakın şekilde görüntülenmesi, yapılan işin kalitesini doğrudan etkiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS VE GENİŞ ÇALIŞMA ALANI

Yüksek performansın sürdürülebilir olması ise en az gücü kadar önemli. Gelişmiş soğutma mimarisi sayesinde Excalibur G920, uzun süren render işlemlerinde performansını koruyarak zaman kaybını minimize ediyor.

2.5 kilogram hafifliği ve ince yapısıyla cihaz, ofisle sınırlı kalmadan farklı çalışma alanlarına kolayca uyum sağlıyor. Böylece kullanıcılar, güçlü bir masaüstü performansını mobil olarak deneyimleyebiliyor.

Excalibur G920, yüksek performansı mobiliteyle birleştirerek, mimar ve tasarımcıların üretim süreçlerini daha hızlı, daha akıcı ve daha verimli hale getiriyor.

