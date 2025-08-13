PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Efimer Truva atı dünyayı sardı: 5 binden fazla kullanıcı tuzağa düştü

Kaspersky’e göre, Ekim 2024 – Temmuz 2025 döneminde bireysel ve kurumsal kullanıcıları hedef alan Efimer Truva atı, özellikle Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede 5 binden fazla cihaza bulaştı. Torrent dosyaları ve sahte hukuk e-postalarıyla yayılan kötü amaçlı yazılım, kripto para cüzdan bilgilerini çalmayı hedefliyor. Uzmanlar kullanıcıları acil önlem almaları konusunda uyarıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Efimer Truva atı dünyayı sardı: 5 binden fazla kullanıcı tuzağa düştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaspersky Security Network'e göre Ekim 2024 ile Temmuz 2025 arasında 5 binden fazla kullanıcı (hem bireyler hem de kurumlar) Efimer Truva atının kurbanı oldu. Bu kötü amaçlı yazılım özellikle Brezilya'da etkili oldu ve yaklaşık 1.500 kurbanı etkiledi. Saldırılar ayrıca Hindistan, İspanya, Rusya, İtalya ve Almanya'daki kullanıcıları da hedef aldı.

Kaspersky kurumsal kullanıcıları hedef alan, kripto para cüzdan adreslerini çalmak ve değiştirmek için tasarlanmış bir Truva atı olan Efimer aracılığıyla hızla yayılan bir kötü amaçlı kampanya keşfetti. Efimer'in ilk sürümleri Ekim 2024'te ortaya çıktı ve ele geçirilmiş WordPress web siteleri aracılığıyla dağıtıldı. Haziran 2025'te, kötü amaçlı yazılım oltalama (phishing) e-postaları yoluyla da yayılmaya başladı. Hukuk firması kılığına gizlenen saldırganlar, alıcılara sahte e-postalar göndererek sözde alan adı ve patent ihlalleri nedeniyle dava açacakları tehdidinde bulunarak kötü amaçlı yazılımı indirmeleri için kandırıyor.

Bu yaklaşım, Efimer'in kendi kötü amaçlı altyapısını oluşturmasına ve yeni cihazlara yayılmaya devam etmesine olanak tanıyor.

POPÜLER FİLM GİBİ DAVRANIYOR

Kaspersky tehdit araştırmacısı Artyom Ushkov, şunları söylüyor: "Bu Truva atı hem bireysel kullanıcıları hem kurumsal ortamları farklı taktiklerle hedef alan çift yönlü yayılma yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Saldırganlar bireysel kurbanları tuzağa düşürmek için popüler filmlermiş gibi görünen torrent dosyalarını kullanırken, kurumsal ortamlarda yasal tehditler içeren sahte e-postalara güveniyorlar. Her iki durumda da, kullanıcı kötü amaçlı dosyayı aktif olarak indirip çalıştırırsa tehlike ortaya çıkıyor."

BİREYSEL VE KURUMSAL KULLANICILAR ACİL ÖNLEM ALMALI

Bilinmeyen ve güvenilir olmayan kaynaklardan torrent dosyalarını indirmekten kaçının.

E-postayı gönderenlerin meşruiyetini dikkatlice doğrulayın ve antivirüs veritabanlarının düzenli olarak güncellendiğinden emin olun.

İstenmeyen veya spam e-postalardaki bağlantılara tıklamaktan veya ekleri açmaktan kaçının. Böylece kötü amaçlı yazılım bulaşma riskini azaltabilirsiniz.

Düzenli yazılım güncellemeleri, güçlü şifreler ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibien iyi uygulamalara bağlı kalın ve güvenlik ihlali belirtilerini sürekli olarak izleyin.

Güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin ve önerilerini takip edin. Güvenlik çözümleri sorunların çoğunu otomatik olarak çözer ve uyarılar gönderir.

Geliştiricilerin ve web sitesi yöneticilerinin altyapılarını yetkisiz erişim ve kötüamaçlı yazılım yayılmasından korumak için sağlam güvenlik önlemlerini uygulaması çok önemlidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş’ta yeşil vatan savunması
Balıkesir’deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana’ya damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum kolon kesme iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK’nın yeni mahkeme kararı Resmi Gazete’de! Eyüpsultan’ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç’tan açıklama