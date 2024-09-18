Dizüstünde yapay zeka desteği olmayan yaşamaz

Yapay zekalı bilgisayar cihazlarının öneminin artması ve 2027 yılına kadar piyasaya sürülecek bilgisayarların yüzde 60'ından fazlasının yapay zekâ özellikli olması bekleniyor. Üstelik bu tahminler iyimser değil, dönüşümün daha hızlı olması da bekleniyor. Lenovo'nun yapay zekâ bilgisayarları; doğal etkileşimler, kişiselleştirilmiş büyük dil modelleri ve gelişmiş bilgi işlem mimarileri aracılığıyla kullanıcı deneyimlerini önemli ölçüde değiştirmeyi amaçlıyor, bu da bilgisayarı daha kişisel, üretken ve korumalı hale getiriyor. Yapay zeka tarafında her ne kadar NVIDIA öne çıkmış olsa da Intel, AMD gibi işlemci üreticileri de boş durmuyor. Microsoft'un Open AI ile kurduğu yakın iş birliği dönüşümü hızlandıran çözümleri de sunmaya başladı. Pek çok bilgisayar üreticisi iş birliğinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

YENİ NESİL ÜRÜNLER

Lenovo, Lenovo Innovation World 2024'te yapay destekli ürünlerini tüketicilerine tanıttı. Hem kurumsal hem de bireysel kullanıcı deneyimlerini AI teknolojisi ile dönüştürmek için tasarlanan ThinkPad, ThinkBook, Yoga ve IdeaPad dizüstü bilgisayarları ve oyun bilgisayarı olan Legion artık çok daha hızlı. Lenovo'nun yapay zeka bilgisayarları, doğal etkileşimlerden, kişiselleştirilmiş büyük dil modellerinden ve gelişmiş bilgi işlem mimarilerinden yararlanıyor. Bireysel kullanıcılara göre uyarlanan deneyimler, bilişimi daha kişisel kılarken, daha üretken ve sağlam güvenlik özelliklerini yapay zeka odaklı sistemlere entegre ederek daha korumalı hale getiriyor.

KURUMLARIN GEÇİŞİ

Lenovo, IIntel Core Ultra teknolojisine sahip ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition'ı tanıttı. Yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken Aura Edition serisi, Akıllı Modlar ve Akıllı Paylaşım gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini artırıyor. ThinkPad T14s Gen 6 AMD ve ThinkBook 16 Gen 7+ da tanıtılan diğer modeller arasında yer alıyor. Kurumların yapay zekaya hazır cihazlara hızla geçiş yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir çözüm olan AI PC Fast Start'ı da sunan Lenovo, yapay zekanın benimsenmesini hızlandırıyor.