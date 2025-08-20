Dijital egemenlik Avrupa’da stratejik öncelik: Red Hat Türkiye’den 5 temel taahhüt

Dijital egemenlik, Avrupa'da sadece düzenleyici bir gereklilik değil, kamu ve özel sektördeki tüm kurumlar için stratejik bir öncelik haline geldi. Avrupa Komisyonu'nun "State of the Digital Decade 2025" (Dijital On Yıl 2025) raporu da bu dönüşümün altını çiziyor: Verinin, operasyonların ve teknolojik altyapının kontrolünü sağlamak artık kritik bir zorunluluk.

Red Hat Türkiye ve CIS Bölgesi Genel Müdürü Haluk Tekin konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bugünün dijital dünyasında egemenlik, birçok müşterimiz için stratejik bir öncelik hâline geldi. Dijital varlıkların, verilerin, operasyonların, teknolojinin ve tedarik zincirlerinin kontrolüne yönelik artan endişeler, kurumları stratejilerini yeniden gözden geçirmeye ve daha fazla bağımsızlık arayışına yöneltiyor. Red Hat olarak kurumsal açık kaynak çözümlerimiz ve açık hibrit bulutun sağladığı esneklikle, müşterilerimizin bu zorluklarla başa çıkmasına yardımcı oluyoruz."

5 TEMEL İHTİYAÇ VAR

Red Hat'in müşterilerine egemen bir dijital altyapı sunma konusundaki 5 temel taahhüdü kısa başlıklarla şöyle özetlenebiliyor:

Açık kaynakla şeffaflık ve güven: Açık kaynak yazılımlar, denetlenebilirlik ve güvenlik için şeffaf bir temel sunar. Red Hat, Sigstore ve Trusted Application Pipeline gibi teknolojilerle yazılım tedarik zincirinin güvenliğini kolaylaştırır.

Açık hibrit bulut ile seçim ve kontrol özgürlüğü: Kurumlar iş yüklerini diledikleri altyapıda çalıştırabilir, tedarikçiye bağımlılığı azaltabilir. Red Hat çözümleri, taşıması kolay ve tutarlı bir mimariyle her ortamda çalışır.

Kritik altyapılarda operasyonel istikrar: Red Hat platformları, DORA ve CRA gibi düzenlemelere uyumlu şekilde veri güvenliğini ve hizmet sürekliliğini sağlar.

Yerel ekosistemlerle işbirliği: Red Hat, bölgesel iş ortaklarıyla işbirliği içinde çalışarak yerelleştirilmiş, egemen çözümler sunar.

Egemen yapay zekâ iş yüklerine hazır altyapı: Red Hat platformları, YZ iş yüklerinin AB YZ Yasası gibi mevzuatlara uygun şekilde dağıtılmasına olanak tanır.