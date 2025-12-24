PODCAST CANLI YAYIN

Casper’dan yeni yılın en ilham veren hediyesi: Casper PAD

Yeni yılda sevdiklerinize hem üretkenliği hem de eğlenceyi bir arada sunan akıllı bir hediye vermeye ne dersiniz? Türkiye’nin teknoloji öncüsü Casper, tablet ürünlerini tek bir çatı altında topladığı yeni markası Casper PAD ile yeni yılda teknolojiseverler için hem şık hem de işlevsel bir hediye arayışına güçlü bir alternatif sunuyor. Kullanım kolaylığı ile üretkenliği buluşturan tabletler, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hız kesmeden büyüyen bir pazara dönüşürken Casper, bu ivmeye üstün OLED ekranlı Casper PAD ile yanıt veriyor.

Giriş Tarihi:
Casper’dan yeni yılın en ilham veren hediyesi: Casper PAD

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Peki, hediyenize karar verdiniz mi? Bu yıl sevdiklerinize yeni yılın favori teknoloji hediyesini armağan etmeye hazır olun.

HER ANI DAHA ETKİLEYİCİ VE GERÇEKÇİ HALE GETİRİYOR
Casper PAD ailesi, farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü üyeleriyle mobil üretkenlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Casper Pad H10 Pen ve Casper Pad H10 Pro, günlük kullanımda sundukları yüksek performansın yanı sıra, 12.6 inçlik geniş OLED ekranıyla görsel kaliteyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. OLED teknolojisinin sunduğu derin siyahlar, canlı renkler ve yüksek kontrast, ister eğlence ister üretim amaçlı kullanımda, yılbaşı döneminin ışıltısını yansıtan daha etkileyici ve gerçekçi bir deneyim sunuyor.

12.6" OLED EKRANLA EN KÜÇÜK AYRINTILAR BİLE ARTIK DAHA NET
Casper PAD H10 serisinin en çarpıcı özelliği, 12.6 inç büyüklüğünde 2.5K QHD (2560x1600 piksel) OLED ekran teknolojisine sahip olması. OLED teknolojisi sayesinde ekran; yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı, gerçekçi renkler sunuyor. 600 NIT parlaklığa sahip OLED ekran, dış mekan ve aydınlık ortamlarda bile üstün görüntü netliği sunuyor. İster film izleyin ister grafik tasarım yapın ya da içerik üretin; her görsel deneyim canlı renkler ve etkileyici detaylarla zenginleşiyor. Geniş renk gamı ve yüksek piksel yoğunluğu sayesinde, en küçük ayrıntılar bile net biçimde görünür hale geliyor.

İŞİNİ HER YERDEN KOLAYCA YÖNETMEK İSTEYENLERE
Casper PAD H10 Pen, 12.6" OLED tablet, kılıf ve kalem içeren temel konfigürasyonuyla; mobil kullanımda üretken kişiler için kompakt ve işlevsel bir seçenek sunuyor. Casper PAD H10 Pro ise; 12.6" OLED tablet, kalem ve manyetik klavyeli kılıf içeren zengin paketiyle hibrit çalışanlar ve profesyoneller için daha esnek ve verimli bir kullanım alternatifi sağlıyor. Yeni yılda işini her yerden kolayca yönetmek isteyenler için mükemmel bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.

GÜÇLÜ DONANIM, HAFİF TASARIM
6.47 mm'lik incelik ve 580 gram hafifliğiyle tüketicilere akıcı ve mobil bir deneyim sağlayan Casper PAD H10 tablet, günlük kullanımda yüksek verimlilik sağlarken, enerji tüketiminde de tasarruflu bir yapı sunuyor. Uzun pil ömrü ve Dolby Atmos ses sistemi ile gün boyu kesintisiz ve keyifli bir deneyim vadediyor.

Casper PAD, güçlü performansı ve çok yönlü kullanım deneyimiyle yeni yılda teknoloji odaklı hediye arayanlar için ilham veren bir seçenek sunuyor.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-h10-p-198

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: İlave süreye ihtiyaç olacak
Casper
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
D&R
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Asgari ücret artışını fırsata çevirenlere geçit yok! Bakanlık açıkladı: En ağır ceza uygulanacak
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri