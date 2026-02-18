Casper Nirvana X650 ve X750 ile yeni nesil bilgisayar deneyimi

Kullanıcılarını her zaman en güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen Casper, yeni Nirvana serisi ile bilgisayar deneyimini yeniden tanımlıyor. Günlük kullanımda esneklik ve mobilite arayan bireysel kullanıcılar için geliştirilen Nirvana X650, ergonomik tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkarken; kurumsal dünyaya yönelik tasarlanan Nirvana X750, performans, güvenlik ve iş sürekliliği odağında işletmelere güçlü bir çözüm sunuyor.

GÜÇLÜ DONANIM, ÜSTÜN PERFORMANS

Casper Nirvana X650, Intel® Core™ Series 2 işlemci seçenekleriyle performans çıtasını yükseltiyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre: 13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H, Intel® Core™ i5 13420H, Intel® Core™ i3 1315U ve Series 2 Intel® Core™ 5 210H işlemci alternatiflerinden birini tercih edebiliyor. 8GB'tan 64GB'a kadar DDR5 4800MHz RAM desteği ve 500GB'tan 2TB'a kadar M.2 SSD PCIe 4.0 depolama seçenekleri sayesinde çoklu görevlerde yüksek verimlilik sağlanıyor. PCIe 4.0 teknolojisiyle 6400MB/s okuma ve 5000MB/s yazma hızına ulaşabilen SSD'ler, sistem açılış ve veri erişim sürelerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

ERGONOMİK VE ESNEK EKRAN DENEYİMİ

15.6" FHD IPS ekranı (45% NTSC renk gamı, 250 NIT parlaklık) canlı renkler ve geniş izleme açıları sunuyor. 180 derece açılabilen ekran tasarımı, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayarak çalışma ve eğlence deneyimini daha konforlu hale getiriyor. Yalnızca 1.6 kg hafifliğinde ve 19.2 mm inceliğinde olan X650, taşınabilirliği ön planda tutuyor. %15 PC ABS malzeme kullanılan dayanıklı gövdesi ve metalik gri tasarımı ise modern ve sağlam bir yapı sunuyor.

AKILLI GÜVENLİK VE GELİŞMİŞ BAĞLANTI

Intel® Wi-Fi 6 AX101 teknolojisi yüksek hızlı ve stabil kablosuz bağlantı sağlıyor. Cihazda; USB 3.2 (x2), USB 2.0, HDMI, Type-C 3.0, RJ45, SD kart okuyucu ve mikrofon girişi gibi bağlantı seçenekleri yer alıyor. Dolby destekli 2x2W hoparlör sistemi net ve güçlü ses deneyimi sunarken; 2 hücreli 38Wh ve 3 hücreli 54Wh batarya seçenekleri uzun süreli kullanım sağlıyor. İşlemci modeline göre 40W ve 65W adaptör alternatifleri ile enerji verimliliği optimize ediliyor.

KURUMSAL GÜÇ: NİRVANA X750

Kurumsal kullanıcılar için geliştirilen Nirvana X750, yüksek çoklu görev performansı sunan 13. Nesil Intel® Core™ işlemcileriyle veri analizi, raporlama ve kurumsal yazılım süreçlerinde verimlilik sağlıyor. PCIe 4.0 SSD teknolojisi dosya erişim ve yedekleme sürelerini kısaltarak ekiplerin zaman kaybını minimize ediyor.

GÜVENLİK VE IT YÖNETİMİ AVANTAJI

TPM 2.0 desteği, BIOS seviyesinde koruma ve uzaktan erişim ve sistem yönetimi kolaylığı sayesinde çok lokasyonlu kurumlarda operasyonel maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlanıyor ve iş sürekliliği güvence altına alınıyor.

DAYANIKLI TASARIM, KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

19.2 mm incelik ve 1.6 kg hafifliğe rağmen dayanıklı gövde yapısı sayesinde X750 hem ofis hem saha kullanımına uygun. 2MP kamera ve Dolby Ses Sistemi, online toplantılarda net görüntü ve ses kalitesi sunuyor. 65W adaptör ve 54Wh batarya kombinasyonu, yoğun iş temposuna uyum sağlayarak priz bağımlılığını azaltıyor ve mobil çalışanlar için kesintisiz performans sağlıyor.

Link: https://www.casper.com.tr/casper-nirvana-x650-p-194

https://www.casper.com.tr/casper-nirvana-x750-p-195