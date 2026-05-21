CapCut, Gemini’ye geliyor: Yapay zeka destekli üretimde yeni dönem

Entegrasyon özellikle sosyal medya içerikleri, kısa videolar ve tanıtım klipleri üreten kullanıcılar için zaman kazancı sağlayacak.

CapCut özelliğin yakında kullanıma sunulacağını doğruladı ancak net bir çıkış tarihi paylaşmadı.

Yeni entegrasyonla kullanıcılar fikir üretme, metin hazırlama, görsel oluşturma ve düzenleme aşamalarını tek bir akış içinde gerçekleştirebilecek.

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini, video düzenleme aracı CapCut ile entegrasyon sağlayarak kullanıcıların uygulama içinden çıkmadan görsel ve video düzenlemesi yapmasına olanak tanıyacak.

CapCut, yaptığı açıklamada kullanıcıların Gemini uygulaması içinde doğrudan görsel ve video düzenleyebileceğini duyurdu. Böylece fikir üretme, metin hazırlama, görsel oluşturma ve son düzenleme aşamaları tek bir akış içinde birleşecek.

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini, içerik üreticilerinin sık kullandığı video düzenleme aracı CapCut ile yeni bir entegrasyona hazırlanıyor. DigitalTrends'in haberine göre, kullanıcılar yakında Gemini içinden çıkmadan görsel ve video düzenleme işlemlerini CapCut araçlarıyla yapabilecek.

Bu durum özellikle sosyal medya içerikleri, kısa videolar, tanıtım klipleri ve görsel anlatımlar üreten kullanıcılar için ciddi zaman kazancı anlamına geliyor.

Yeni entegrasyonla bu dağınık yapı önemli ölçüde sadeleşecek. Kullanıcı, Gemini içinde bir video fikri geliştirdikten sonra aynı ortamda CapCut'un yaratıcı düzenleme araçlarından yararlanabilecek.

Bugün birçok içerik üreticisi, yapay zeka destekli üretim sürecinde birden fazla uygulama kullanıyor. Önce Gemini gibi araçlarla fikir, metin, senaryo ya da görsel taslak hazırlanıyor. Ardından CapCut'a geçilerek video kurgusu, efektler, alt yazılar ve son düzenlemeler yapılıyor.

Yeni iş akışıyla fikir üretimi, senaryo hazırlığı ve video düzenleme aynı ortamda yapılabilecek.

YAPAY ZEKA ARTIK SADECE FİKİR VERMİYOR

Gemini ve CapCut iş birliği, yapay zekanın içerik üretimindeki rolünün değiştiğini de gösteriyor. Yapay zeka artık yalnızca öneri sunan ya da metin hazırlayan bir yardımcı değil; üretim sürecinin doğrudan merkezine yerleşen bir araç haline geliyor.

Kullanıcı bir içerik fikrini Gemini'ye anlatabilecek, bu fikir üzerinden görsel veya video taslağı oluşturabilecek ve ardından CapCut araçlarıyla düzenleme aşamasına geçebilecek.

Mevcut Süreç Yeni Entegrasyonla Gemini'de fikir veya senaryo hazırlanıyor Fikir üretimi Gemini içinde devam ediyor CapCut'a geçilip düzenleme yapılıyor CapCut araçları Gemini içinde kullanılabiliyor Uygulamalar arasında geçiş gerekiyor Tek uygulama içinde üretim akışı kuruluyor Süreç daha dağınık ilerliyor İçerik üretimi daha hızlı ve pratik hale geliyor

Bu yapı, özellikle mobil üretim alışkanlıklarının güçlendiği Türkiye gibi pazarlarda daha fazla önem taşıyor. Çünkü içerik üretimi artık yalnızca profesyonel stüdyolarda değil; genç girişimcilerin, öğrencilerin, küçük işletmelerin ve bağımsız yayıncıların elinde büyüyen bir alan.