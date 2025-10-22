PODCAST CANLI YAYIN

Bulut hizmeti arızası panik yarattı

Amazon Web Services’in Virginia’daki US-EAST-1 bölgesinde yaşanan arıza, Google Maps, Reddit, Zoom gibi binlerce servisi etkiledi. Ödeme sistemleri çöktü, ekonomik kayıplar yaşandı. Olay, bulut altyapılarında tek hata noktasının riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Çoklu bölge ve çoklu bulut stratejileri önem kazandı.

Giriş Tarihi:
Bulut hizmeti arızası panik yarattı

Hafta başında Amazon Web Services (AWS) altyapısında meydana gelen büyük arıza, Google Maps, Snapchat, Roblox, Reddit, Zoom, Venmo, birçok bankacılık servisi ve sayısız e-ticaret sitesi gibi dünya çapında binlerce uygulama ve web sitesini kesintiye uğrattı. Sorun kaynak bölge olarak şirketin Virginia'daki US-EAST-1 bölgesinde başladı ve kısa süre içinde küresel hizmetlerde gecikme ve hata oranlarını yükseltti. AWS mühendisleri sorunun bir "ağ yük dengeleyici izleme alt sistemi" kaynaklı olduğunu belirtti ve servisler gün içinde kademeli olarak geri geldi. Ancak dijital ekonominin kırılgan olduğunu da gösterdi. Faturalar kesilemedi, hizmetler çalışmadı. Kısacası milyonlarca insana dokunan dijital servisler aksadı.

ÖDEME SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ
Ekonomik yansıma anında hissedildi: online işlem kaynaklı perakende satışları, anlık ödemeler ve kullanıcı etkileşimi gelirleri geriledi; finansal hizmetlerde işlem gecikmeleri ve biletleme/rezervasyon sistemlerinde aksama rapor edildi. Analistler, büyük ölçekli kesintilerin saat başına milyonlarca dolara varan maliyetlere dönüşebileceğini, sigorta kapsamlarının ise olayın niteliğine göre sınırlamalar içerdiğini belirtiyor. Bu da şirketleri sadece teknik değil, finansal olarak da riskleri yeniden değerlendirmeye zorluyor.

HATADAN ÇIKARILAN DERS
Benzer çöküşlerin geçmişte de benzeri etkilere yol açtığı görülüyor. 2017'deki S3 arızası birçok popüler hizmeti erişilemez kılmış; 2020–2021 döneminde ve daha yakın tarihte de US-EAST-1 kaynaklı kesintiler internetin omurgasındaki tekillik riskini gözler önüne sermişti. Bu olaylar, bulut bağımlılığının işletmeler için bir "tek hata noktası" (single point of failure) oluşturabileceğini ve mimari olarak daha güçlü çoklu bölge/ multi-cloud stratejilerinin gerekliliğini ortaya koydu. Çoklu bulut altyapısının dev işletmeler için kaçınılmaz olduğu ortaya çıkıyor.

REGÜLASYON YAPILARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Regülasyon ve altyapı gözetimi de yeniden tartışma konusu oldu: Bazı ülkeler AWS ve benzeri bulut platformlarını kritik altyapı kapsamında sınıflandırıp daha sıkı denetim talep etmeye başladı. Bu olay, dijital altyapının ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme taşıdı. Bu güncel çöküş küresel dijital ekonomide kısa vadeli gelir kayıplarına ve operasyonel aksamalara yol açarken, orta-ve uzun vadede şirketleri mimari tercihlerde, tedarikçi yönetiminde ve regülasyon beklentilerinde yapı değişikliğine itebilir. Tek bir hizmet sağlayıcısının başarısızlığının tüm interneti etkileme potansiyeli, altyapı çeşitliliği, şeffaf post-event raporlama ve daha sıkı uyumluluk gereksinimlerini hızlandıracak gibi görünüyor

