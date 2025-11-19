Borusan Ventures’tan dev yatırım: Everstar ile nükleer enerjiye yapay zekâ desteği!

BORUSAN Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, artan küresel enerji talebini karşılamaya yönelik yenilikçi çözümlere yatırım yapmaya devam ediyor. Nükleer enerji projelerinin hayata geçişini hızlandırmak için yapay zekâ destekli uyum çözümleri geliştiren Everstar, 2025 yılının ilk aylarında gerçekleşen ve Borusan Ventures'ın da katıldığı yatırım turunda toplam 5.5 milyon dolarlık yatırım aldı. Third Prime VC tura liderlik ederken; Pelican Energy Partners, EXCEL Services, Virta Ventures, Generational Partners, Page One Ventures ve melek yatırımcılar da yatırım turuna katıldı.



"KILIT BIR ROL OYNUYOR"

Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, bu yatırımla ilgili şunları söyledi: "Dünya genelinde enerji talebi hızla artarken, bu talebi karşılayacak sürdürülebilir ve güvenilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç da aynı oranda büyüyor. Nükleer enerjinin hem düşük karbonlu yapısı hem de baz yük üretim kapasitesiyle bu dönüşümde kilit bir rol üstleneceğini öngörüyoruz. Everstar, karmaşık ve maliyetli regülasyon süreçlerini basitleştirerek enerji dönüşümünün hızlanmasına önemli bir katkı sunuyor."

MALIYETLERI AZALTIYOR

Yapay zekâ, veri merkezleri ve elektrifikasyonun hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, küresel enerji talebinde daha önce görülmemiş bir artış yaşanıyor. Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar bu talebin karşılanmasında kritik bir rol oynasa da kesintisiz enerji sağlayabilen ve aynı zamanda düşük karbonlu bir seçenek olan nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.