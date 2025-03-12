Binalarda enerji yönetimi dokunmatik ekrana taşınıyor!

Binalarda oda kontrolü ve enerji yönetimine yepyeni bir soluk getiren bina sahipleri ve tesis yöneticileri, hem yeni hem de yenileme projelerinde düzenleyici gereksinimlere uyum sağlama, enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltma konularında giderek daha fazla bilinçleniyor.



Schneider Electric'in SpaceLogic Dokunmatik Ekranlı Oda Kontrolörü, kullanım kolaylığı ile gelişmiş işlevselliği bir araya getirriyor. SpaceLogic Dokunmatik Ekranlı Oda Kontrolörü, bir termostatın kullanım kolaylığını doğrudan dijital kontrolün yetenekleriyle birleştirerek verimli enerji yönetimini mümkün kılıyor ve bina sakinlerinin memnuniyetini koruyor.



SpaceLogic Dokunmatik Ekranlı Oda Kontrolörü'ndeki yapay zeka destekli HVAC optimizasyonu, kullanıcıların enerji tasarrufu programlarına katılımını ve kişiselleştirilmiş enerji azaltma stratejilerini uygulamalarını kolaylaştırıyor. Bu ürün, oda koşullarını cihazın içine tamamen yerleştirilmiş uçta yapay zeka kullanarak, bulut yerine ASHRAE 55 uyumlu konfor standartlarına göre dinamik olarak optimize eden sektördeki tek kontrolör olma özelliğini taşıyor.



Bu sayede, bina sakinlerinin konforunun saniyeler içinde korunmasını sağlıyor, internet ve bulut bağlantıları ile veri depolamanın getirdiği ek karmaşıklığı ve maliyeti ortadan kaldırıyor.

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