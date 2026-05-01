İşletim sistemi güncellemeleri veya sürücü değişiklikleri sonrasında bilgisayarlar uyku modundan siyah ekran, donma gibi problemlerle çıkamayabiliyor.

Uyku modu, bilgisayarın tamamen kapanması yerine düşük güç tüketiminde çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar cihazlarını saniyeler içinde yeniden kullanabiliyor. Ancak sistemin tamamen kapanmaması, bazı teknik riskleri de beraberinde getiriyor.

PİL TÜKETİMİ DEVAM EDİYOR

Scientific American da yer alan uzmanlara göre dizüstü bilgisayarlar uyku modundayken bile enerji harcamayı sürdürüyor. RAM ve bazı arka plan işlemleri çalışmaya devam ettiği için cihazın bataryası yavaş yavaş tükeniyor.

Özellikle yeni nesil Windows cihazlarda bulunan "Modern Standby" sistemi nedeniyle bilgisayar, uyku modunda e-posta senkronizasyonu ve güncelleme kontrolü gibi işlemleri sürdürebiliyor.

Bu durum uzun süre çantada kalan laptopların ısınmasına ve beklenenden daha hızlı pil kaybetmesine neden olabiliyor.