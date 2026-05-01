Bilgisayarı uyku modunda bırakanlar dikkat: Elektrik faturası artabilir

Bilgisayar kullanıcılarının büyük bölümü cihazlarını tamamen kapatmak yerine “uyku modu”nda bırakmayı tercih ediyor. Özellikle hızlı açılış avantajı nedeniyle yaygın kullanılan bu yöntem, uzmanlara göre pratik olsa da uzun vadede bazı olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

  • Dizüstü bilgisayarlar uyku modundayken RAM ve arka plan işlemleri çalışmaya devam ettiği için pil tüketmeye devam ediyor.
  • Bilgisayarların haftalar boyunca yalnızca uyku modunda kullanılması arka plan uygulamalarının birikmesi ve bellek kullanımının artması nedeniyle performans sorunlarına yol açabiliyor.
  • İşletim sistemi güncellemeleri veya sürücü değişiklikleri sonrasında bilgisayarlar uyku modundan siyah ekran, donma gibi problemlerle çıkamayabiliyor.
  • Uyku modu enerji tasarrufu sağlasa da bilgisayar tamamen kapalı olmadığı için elektrik tüketimi sıfırlanmıyor.
  • Uzmanlar kısa süreli aralarda uyku modu kullanılabileceğini ancak uzun süre kullanılmayacak cihazların tamamen kapatılmasını öneriyor.

Uyku modu, bilgisayarın tamamen kapanması yerine düşük güç tüketiminde çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar cihazlarını saniyeler içinde yeniden kullanabiliyor. Ancak sistemin tamamen kapanmaması, bazı teknik riskleri de beraberinde getiriyor.

PİL TÜKETİMİ DEVAM EDİYOR

Scientific American da yer alan uzmanlara göre dizüstü bilgisayarlar uyku modundayken bile enerji harcamayı sürdürüyor. RAM ve bazı arka plan işlemleri çalışmaya devam ettiği için cihazın bataryası yavaş yavaş tükeniyor.

Özellikle yeni nesil Windows cihazlarda bulunan "Modern Standby" sistemi nedeniyle bilgisayar, uyku modunda e-posta senkronizasyonu ve güncelleme kontrolü gibi işlemleri sürdürebiliyor.

Bu durum uzun süre çantada kalan laptopların ısınmasına ve beklenenden daha hızlı pil kaybetmesine neden olabiliyor.

UZUN SÜRE YENİDEN BAŞLATILMAYAN SİSTEMLER YAVAŞLAYABİLİYOR

Teknoloji uzmanları, bilgisayarların haftalar boyunca hiç kapatılmadan yalnızca uyku modunda kullanılmasının performans sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Arka planda çalışan uygulamaların birikmesi, bellek kullanımının artması ve bazı yazılımsal hatalar zamanla sistemi yavaşlatabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, bilgisayarların belirli aralıklarla tamamen kapatılmasını veya yeniden başlatılmasını öneriyor.

GÜNCELLEME VE SÜRÜCÜ SORUNLARI GÖRÜLEBİLİYOR

Bazı durumlarda işletim sistemi güncellemeleri veya sürücü değişiklikleri sonrasında bilgisayarlar uyku modundan düzgün şekilde çıkamayabiliyor. Kullanıcılar siyah ekran, donma veya yeniden başlatma zorunluluğu gibi problemlerle karşılaşabiliyor.

Her ne kadar modern cihazlarda bu sorunlar azalmış olsa da, teknoloji uzmanları düzenli yeniden başlatmanın sistem kararlılığı açısından önemli olduğunu vurguluyor.

TAM KAPANMA DAHA AZ ENERJİ TÜKETİYOR

Uyku modu enerji tasarrufu sağlasa da bilgisayar tamamen kapalı olmadığı için elektrik tüketimi sıfırlanmıyor. Özellikle masaüstü bilgisayarlarda uzun süre uyku modunda bırakılan sistemlerin gereksiz enerji harcadığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre kısa süreli aralarda uyku modu pratik bir çözüm sunarken, uzun süre kullanılmayacak cihazların tamamen kapatılması hem enerji tasarrufu hem de sistem sağlığı açısından daha doğru bir tercih olabilir.

(Takvim foto arşiv, Scientific American, Tech Review Advisor, GeekChamp)

Teknolojinin kalbi SAHA'da: Denizde kesintisiz bağlantı ve 6 yeni otonom sistem geliyor
