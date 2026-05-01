Uyku modu, bilgisayarın tamamen kapanması yerine düşük güç tüketiminde çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar cihazlarını saniyeler içinde yeniden kullanabiliyor. Ancak sistemin tamamen kapanmaması, bazı teknik riskleri de beraberinde getiriyor.
PİL TÜKETİMİ DEVAM EDİYOR
Scientific American da yer alan uzmanlara göre dizüstü bilgisayarlar uyku modundayken bile enerji harcamayı sürdürüyor. RAM ve bazı arka plan işlemleri çalışmaya devam ettiği için cihazın bataryası yavaş yavaş tükeniyor.
Özellikle yeni nesil Windows cihazlarda bulunan "Modern Standby" sistemi nedeniyle bilgisayar, uyku modunda e-posta senkronizasyonu ve güncelleme kontrolü gibi işlemleri sürdürebiliyor.
Bu durum uzun süre çantada kalan laptopların ısınmasına ve beklenenden daha hızlı pil kaybetmesine neden olabiliyor.
UZUN SÜRE YENİDEN BAŞLATILMAYAN SİSTEMLER YAVAŞLAYABİLİYOR
Teknoloji uzmanları, bilgisayarların haftalar boyunca hiç kapatılmadan yalnızca uyku modunda kullanılmasının performans sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Arka planda çalışan uygulamaların birikmesi, bellek kullanımının artması ve bazı yazılımsal hatalar zamanla sistemi yavaşlatabiliyor.
Bu nedenle uzmanlar, bilgisayarların belirli aralıklarla tamamen kapatılmasını veya yeniden başlatılmasını öneriyor.
GÜNCELLEME VE SÜRÜCÜ SORUNLARI GÖRÜLEBİLİYOR
Bazı durumlarda işletim sistemi güncellemeleri veya sürücü değişiklikleri sonrasında bilgisayarlar uyku modundan düzgün şekilde çıkamayabiliyor. Kullanıcılar siyah ekran, donma veya yeniden başlatma zorunluluğu gibi problemlerle karşılaşabiliyor.
Her ne kadar modern cihazlarda bu sorunlar azalmış olsa da, teknoloji uzmanları düzenli yeniden başlatmanın sistem kararlılığı açısından önemli olduğunu vurguluyor.
TAM KAPANMA DAHA AZ ENERJİ TÜKETİYOR
Uyku modu enerji tasarrufu sağlasa da bilgisayar tamamen kapalı olmadığı için elektrik tüketimi sıfırlanmıyor. Özellikle masaüstü bilgisayarlarda uzun süre uyku modunda bırakılan sistemlerin gereksiz enerji harcadığı belirtiliyor.
Uzmanlara göre kısa süreli aralarda uyku modu pratik bir çözüm sunarken, uzun süre kullanılmayacak cihazların tamamen kapatılması hem enerji tasarrufu hem de sistem sağlığı açısından daha doğru bir tercih olabilir.
(Takvim foto arşiv, Scientific American, Tech Review Advisor, GeekChamp)