“Ben bu uçağı yaparım” diyen Özdemir Bayraktar’ın hayatı belgesel oldu

Hızlı Özet Göster Milli insansız hava araçlarının geliştiricisi Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel yayımlandı.

Belgesel, Özdemir Bayraktar'ın hayat hikayesini ve Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki rolünü konu alıyor.

Yapımda Bayraktar'ın hayatı, ailesi ve çalışma arkadaşlarının tanıklıklarıyla aktarılıyor.

Belgesel, Bayraktar'ın projelerinin yanı sıra kişiliğini, çalışma disiplinini ve inanç dünyasını da ele alıyor.

Milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel izleyiciyle buluştu. Belgeselde, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yön veren ve Türk insansız hava araçlarının fikir babası olarak anılan Özdemir Bayraktar'ın hayat hikayesi ele alındı. Yapım, Bayraktar'ın ideallerini, hayallerini ve vatan sevgisini mühendislik bilgisiyle buluşturarak ülkenin tam bağımsız ve güçlü yarınları için verdiği mücadeleyi merkezine aldı. "Ben bu uçağı yaparım": Özdemir Bayraktar Belgeseli

Özdemir Bayraktar askerlik fotoğrafı YAKIN TANIKLIKLARLA ANLATILAN BİR HAYAT Vizyonu ve projeleriyle yeni nesillere ilham veren Bayraktar, belgeselde ailesi, en yakınları ve yol arkadaşlarının tanıklıklarıyla anlatıldı. Yakın şahitlerin aktarımlarıyla şekillenen yapımda, Bayraktar'ın yalnızca geliştirdiği projeler değil, kişiliği, çalışma disiplini ve inanç dünyası da ön plana çıkarıldı.