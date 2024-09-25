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Bakım ve acil durum hizmetleri daha güvenilir

Panasonic, operasyonel verimliliği ve kullanıcı güvenliğini artırmak için cihazlarındaki yapay zeka ve IoT teknoloji entegrasyonunu yoğun bir şekilde geliştiriyor. TOUGHBOOK, zorlu çalışma ortamlarında kamu yönetimini, acil durum hizmetlerini güvenlir hale getiriyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Bakım ve acil durum hizmetleri daha güvenilir

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Acil durumlarda kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlamak büyük önem taşıyor. Özellikle teknoloji böyle durumlarda hız, düşük hata ve güvenilirlik anlamına geliyor. En yeni TOUGHBOOK 40mk2 gibi TOUGHBOOK modellerinde, operasyonel performansta devrim niteliği taşıyan yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) entegrasyonu, sezgisel bakımı ve bakım faaliyetlerinin optimizasyonunu sağlıyor. Bu gelişmiş teknolojilerin ürün ve hizmet portföyüne girişi, arıza sürelerini en aza indirerek çeşitli sektörlerde sahada operasyonel verimliliği ve hassasiyeti artırıyor.

SORUNLARI ÖNCEDEN SEZİYOR
Yapay zeka ve IoT'nin sezgisel bakım ve optimizasyon yetenekleri, arızaların oluşmadan önce giderilmesini mümkün kılarak çalışma süresinin en fazlaya çıkmasını sağlıyor. Yapay zeka, gerçek zamanlı veri analizi sağlamakla beraber potansiyel teknik sorunlara işaret edebilecek örüntüleri tespit ediyor ve bakım sürecinde verim kazandırıyor. Sezgisel bakım, sahada oluşabilecek arızaların erkenden tespit edilmesine imkan tanıyor. Bunun bir örneği, harici sıcaklık ve titreşim sensörlerinden gelen verilerin yapay zeka desteğiyle analiz edilerek, ekipman çalışma halindeyken oluşacak aksamaların erkenden tespit edilmesi ve gerekli uyarı veya bakım adımlarının kullanıcıya sunulması oluyor.

SÜRE AZALIYOR
Performans analizlerinin önleyici eylemlere olanak tanınması, arıza süresini ve onarım maliyetlerini en aza indiriyor. IoT'nin gelişmesiyle birlikte, akıllı sensörler gerçek zamanlı veri toplayarak her türlü düzensizliğe ve tehdide anında müdahale edilmesini sağlıyor. IoT entegrasyonları, operatörlerin ekipman durumunu izlemesine, uzaktan tanılama yapmasına ve anında düzeltici önlemler almasına olanak tanıyor. Böylece uzak alanlarda veri toplama ve veri analizi gerçekleştirilebiliyor, alınan kararlar yenilikçi teknolojiler ile desteklenebiliyor. TOUGHBOOK serisine gelişmiş yapay zeka ve IoT özelliklerinin eklenmesi, kullanıcıların arızaları tahmin etmesinde ve önleyici bakım sağlamasında yeni imkanlar sunuyor. Zaman ve maliyet açısından kâr etmenin de ötesinde, güvenilirlik ve operasyonel hassasiyet açısından da önemli ölçüde artışı mümkün kılıyor.

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