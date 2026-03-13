ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti derinleşirken, küresel yapay zeka çip pazarının lider şirketlerinden NVIDIA stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, Çin pazarı için geliştirdiği H200 yapay zeka çiplerinin üretimini durdurarak üretim kapasitesini tamamen yeni nesil platformu Vera Rubin'e kaydırma kararı aldı. Bu adım, yalnızca bir ürün stratejisi değişikliği değil, aynı zamanda küresel yapay zeka altyapısının yönünü etkileyebilecek jeopolitik ve ekonomik bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin ihracat kısıtlamaları ve Çin'in yerli teknoloji politikaları nedeniyle Çin'e yönelik yüksek performanslı çip satışları giderek zorlaşırken, NVIDIA'nın H200 üretimini durdurma kararı da bu belirsiz ortamın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şirket, Çin pazarı için ayrılan üretim kapasitesini dünyanın diğer bölgelerinde hızla artan yapay zeka talebine yönlendirdi. Bu kapasite artık büyük ölçüde şirketin yeni nesil veri merkezi platformu olan NVIDIA Vera Rubin AI Platform için kullanılacak.



ÇİN İTHALAT YASAĞI GETİRDİ

H200 çipleri, NVIDIA'nın Hopper mimarisine dayanan ve büyük dil modellerinin eğitimi ile veri merkezlerinde yüksek performanslı hesaplama için kullanılan en güçlü GPU'lardan biri olarak öne çıkıyordu. Ancak ABD'nin ihracat düzenlemeleri ve Çin tarafındaki ithalat kısıtlamaları nedeniyle bu çiplerin Çin'e satışının pratikte mümkün olmaması, şirketi üretimi tamamen durdurmaya yöneltti.

Sektör kaynaklarına göre Çinli teknoloji şirketleri tarafından planlanan yüz binlerce çiplik siparişin iptal edilmesi de bu kararın arkasındaki önemli faktörlerden biri oldu.