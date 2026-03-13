ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti derinleşirken, küresel yapay zeka çip pazarının lider şirketlerinden NVIDIA stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, Çin pazarı için geliştirdiği H200 yapay zeka çiplerinin üretimini durdurarak üretim kapasitesini tamamen yeni nesil platformu Vera Rubin'e kaydırma kararı aldı. Bu adım, yalnızca bir ürün stratejisi değişikliği değil, aynı zamanda küresel yapay zeka altyapısının yönünü etkileyebilecek jeopolitik ve ekonomik bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.
ABD'nin ihracat kısıtlamaları ve Çin'in yerli teknoloji politikaları nedeniyle Çin'e yönelik yüksek performanslı çip satışları giderek zorlaşırken, NVIDIA'nın H200 üretimini durdurma kararı da bu belirsiz ortamın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şirket, Çin pazarı için ayrılan üretim kapasitesini dünyanın diğer bölgelerinde hızla artan yapay zeka talebine yönlendirdi. Bu kapasite artık büyük ölçüde şirketin yeni nesil veri merkezi platformu olan NVIDIA Vera Rubin AI Platform için kullanılacak.
ÇİN İTHALAT YASAĞI GETİRDİ
H200 çipleri, NVIDIA'nın Hopper mimarisine dayanan ve büyük dil modellerinin eğitimi ile veri merkezlerinde yüksek performanslı hesaplama için kullanılan en güçlü GPU'lardan biri olarak öne çıkıyordu. Ancak ABD'nin ihracat düzenlemeleri ve Çin tarafındaki ithalat kısıtlamaları nedeniyle bu çiplerin Çin'e satışının pratikte mümkün olmaması, şirketi üretimi tamamen durdurmaya yöneltti.
Sektör kaynaklarına göre Çinli teknoloji şirketleri tarafından planlanan yüz binlerce çiplik siparişin iptal edilmesi de bu kararın arkasındaki önemli faktörlerden biri oldu.
BAŞKA PAZARLARA ODAKLANDI
NVIDIA'nın stratejik odağını Çin dışına kaydırmasının arkasındaki en önemli neden ise küresel yapay zeka yatırımlarındaki patlama. Son iki yılda başta ABD olmak üzere birçok ülkede "AI fabrikaları" olarak adlandırılan dev veri merkezi projeleri hız kazandı.
Bu projeler, milyarlarca dolarlık GPU yatırımlarıyla büyük dil modellerinin eğitimi ve yeni nesil yapay zeka hizmetlerinin altyapısını oluşturuyor.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri bu altyapı yarışının merkezinde yer alıyor. Microsoft ve OpenAI ortaklığıyla kurulan yeni veri merkezi kümeleri, trilyon parametreli modelleri eğitmek için on binlerce GPU'dan oluşan sistemler kuruyor. Benzer şekilde Google, yapay zeka modelleri ve bulut hizmetleri için devasa veri merkezlerine yatırım yaparken;
Meta da Llama ailesi modelleri için dünyanın en büyük GPU kümelerinden birini oluşturmayı planlıyor. Bunun yanında Orta Doğu ve Avrupa'da da yapay zeka altyapı yatırımları hızlanmış durumda. Amazon, bulut platformu AWS üzerinden küresel ölçekte AI veri merkezleri kurarken; Tesla ise otonom sürüş ve robotik projeleri için devasa GPU süper bilgisayarları geliştiriyor.
AVRUPA'DA AÇIKDEVLET DESTEĞİ
Avrupa'da devlet destekli süper bilgisayar projeleri, araştırma merkezleri ve üniversiteler için yüksek kapasiteli yapay zeka altyapıları kuruluyor. Bu projelerin ortak noktası, yoğun GPU gücüne ihtiyaç duymaları. NVIDIA'nın yeni nesil Vera Rubin platformu da tam olarak bu ihtiyaca yanıt vermek üzere tasarlandı. Platformun, önceki nesil veri merkezi mimarilerine kıyasla çok daha yüksek bellek bant genişliği ve işlem gücü sunarak yapay zeka modellerinin eğitim süresini ciddi biçimde azaltması bekleniyor.