X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? Twitter (X) erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

X eski adıyla Twitter'da sorun yaşanıyor. An itibariyle kullanıcılar uygulamaya girişte sorun yaşadığını bildiriyor. Peki X (TWİTTER) çöktü mü? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? İşte Twitter (X) erişim sorunu hakkında bilgiler...
X eski adıyla Twitter'da sorun yaşanıyor. An itibariyle kullanıcılar uygulamaya girişte sorun yaşadığını bildiriyor. Peki X (TWİTTER) çöktü mü? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? İşte Twitter (X) erişim sorunu hakkında bilgiler...
X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Son dakika... Twitter kullanıcıları 21 Aralık 2023 Perşembe sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşadıklarını bildirdiler. Downdetector raporlarına göre sorun küresel çapta görülüyor.
Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
TWİTTER ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.
TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU
Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:
- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar