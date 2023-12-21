X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? Twitter (X) erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

X eski adıyla Twitter'da sorun yaşanıyor. An itibariyle kullanıcılar uygulamaya girişte sorun yaşadığını bildiriyor. Peki X (TWİTTER) çöktü mü? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? İşte Twitter (X) erişim sorunu hakkında bilgiler...