SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? Twitter (X) erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

21 Aralık sabah saatlerinden itibaren sosyal medya uygulaması X bilinen adıyla Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar internet arama motorlarında ''X çöktü mü? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? Twitter (X) erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika son durum.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 08:49 Güncelleme 21 Aralık 2023, 09:05
X TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? Twitter X erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

X eski adıyla Twitter'da sorun yaşanıyor. An itibariyle kullanıcılar uygulamaya girişte sorun yaşadığını bildiriyor. Peki X (TWİTTER) çöktü mü? 21 Aralık Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? İşte Twitter (X) erişim sorunu hakkında bilgiler...

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Son dakika... Twitter kullanıcıları 21 Aralık 2023 Perşembe sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşadıklarını bildirdiler. Downdetector raporlarına göre sorun küresel çapta görülüyor.

Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

TWİTTER ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villasını bitirmek için gün sayıyor! İmamoğlu’nun desteğinin nedeni İngiltere’ye uzanan ilişki ağı mı?
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
HangiKredi
SON DAKİKA