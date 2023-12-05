GTA 6 ÇIKIŞ FİYATI: GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak? GTA 6 haritası!

GTA 6 fiyatı, gereksinimleri, haritası, karakterleri ve hangi platformlarda olacağı merak konusu oldu. Son olarak 2013 yılında GTA 5 ile oyun severlerin karşısına çıkan oyunun yaratıcısı Rockstar Games, hayranlarına GTA 6'nın müjdesini verdi. Peki GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak, hangi karakterler olacak? GTA 6 pc ne zaman çıkacak? GTA 6 haritası nasıl olacak, kaç cm?