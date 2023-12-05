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GTA 6 ÇIKIŞ FİYATI: GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak? GTA 6 haritası!

GTA 6'nın merakla beklenen fragmanı yayımlanırken, ''GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak, hangi karakterler olacak? GTA 6 pc ne zaman çıkacak? GTA 6 haritası nasıl olacak, kaç cm?'' soruları da sıkça araştırılmaya başlandı. İşte GTA 6 hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 11:45 Güncelleme 05 Aralık 2023, 11:45
GTA 6 ÇIKIŞ FİYATI: GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak? GTA 6 haritası!

GTA 6 fiyatı, gereksinimleri, haritası, karakterleri ve hangi platformlarda olacağı merak konusu oldu. Son olarak 2013 yılında GTA 5 ile oyun severlerin karşısına çıkan oyunun yaratıcısı Rockstar Games, hayranlarına GTA 6'nın müjdesini verdi. Peki GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak, hangi karakterler olacak? GTA 6 pc ne zaman çıkacak? GTA 6 haritası nasıl olacak, kaç cm?

GTA 6 FRAGMANI YAYINLANDI: NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Rockstar Games oyunun ilk fragmanını erkenden yayınladı. Dünyaca ünlü oyun serisi Grand Theft Auto (GTA)'nın 6. bölümünün ilk fragmanı sonrası bir çok soru gündeme geldi.

Fragmanın sonunda oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

Aşağıdaki linkten fragmanı izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1731813331244085531

GTA 6 FİYATI NE KADAR, KAÇ DOLAR?

GTA 6 fiyatı, harita ve sistem gereksinimleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

ÖNCE KONSOL İÇİN ÇIKIŞ YAPACAK

Öncelikle PlayStation ve Xbox konsollarına çıkış yapacağı belirtilen GTA 6'nın 1 yıl sonra PC kullanıcıları için çıkış yapacağı vurgulandı.

VICE CITY'DE HAYAT DURMAYACAK

Öte yandan Vice City'de geçeceği duyurulan oyunda sahiller GTA 5'e kıyasla çok daha fazla NPC ile dolu olacak.

YENİ GECE TEKNOLOJİSİ

Oyunda gece olduğunda gerçek hayata benzeyen yeni bir aydınlatma teknolojisi kullanıldı ve gündüz geçişlerinde daha gerçekçi olması sağlandı.

GELİR BEKLENTİSİ 8 MİLYAR DOLAR

Yapımcı şirket Take Two, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte 2024 mali yılında 8 milyar dolarlık gelir beklentisinde olduğunu da açıkladı.

Oyun 2 milyar dolarlık yapım maliyeti ile en pahalı eğlence ürünü olmuştu.

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