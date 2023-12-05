GTA 6 ÇIKIŞ FİYATI: GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak? GTA 6 haritası!

GTA 6 fiyatı, gereksinimleri, haritası, karakterleri ve hangi platformlarda olacağı merak konusu oldu. Son olarak 2013 yılında GTA 5 ile oyun severlerin karşısına çıkan oyunun yaratıcısı Rockstar Games, hayranlarına GTA 6'nın müjdesini verdi. Peki GTA 6 ne kadar, kaç TL, kaç DOLAR? GTA 6 hangi platformlara çıkacak, sistem gereksinimleri ne olacak, hangi karakterler olacak? GTA 6 pc ne zaman çıkacak? GTA 6 haritası nasıl olacak, kaç cm?
GTA 6 FRAGMANI YAYINLANDI: NE ZAMAN ÇIKACAK?
Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Rockstar Games oyunun ilk fragmanını erkenden yayınladı. Dünyaca ünlü oyun serisi Grand Theft Auto (GTA)'nın 6. bölümünün ilk fragmanı sonrası bir çok soru gündeme geldi.
Fragmanın sonunda oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.
Aşağıdaki linkten fragmanı izleyebilirsiniz.
https://twitter.com/RockstarGames/status/1731813331244085531
GTA 6 FİYATI NE KADAR, KAÇ DOLAR?
GTA 6 fiyatı, harita ve sistem gereksinimleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
ÖNCE KONSOL İÇİN ÇIKIŞ YAPACAK
Öncelikle PlayStation ve Xbox konsollarına çıkış yapacağı belirtilen GTA 6'nın 1 yıl sonra PC kullanıcıları için çıkış yapacağı vurgulandı.