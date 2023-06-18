Android kullanıcıları dikkat: Şifreleriniz ve verileriniz risk altında olabilir! İşte Android için güvenlik sırları

Son zamanlarda artan siber tehditler ve veri güvenliği endişeleri, kullanıcıları güvenlik önlemlerine yönlendiriyor. İşte Android cihazlarınızı güvende tutmak için bazı önemli öneriler

Şifre ve verileriniz riskte olabilir!

Android işletim sistemli telefonları sadece bir PIN koduyla kilitlemek hızlı bir giriş sağlasa bile iyi bir fikir değildir. Bunun yerine bir kombinasyon yöntemi kullanmanız şifre sağlığı için daha iyidir. Özel karakterlerden oluşmuş bir kombinasyonun, uzun bir PIN kodundan hatta Face ID koruma yönteminden bile daha etkili olacağı siber güvenlik uzmanları tarafından da önerilmektedir.

Desenli giriş kilidinden uzak durun!

Telefonunuzu ve verilerinizi güvende tutmak için desenli giriş kilidinden uzak durmalısınız. Çoğu kullanıcı cihazına hızlı bir giriş sağlamak için aynı ve tahmin edilebilir desenleri tercih ediyor. Bu da desenli girişlerin hackerlar tarafından direkt olarak hedef haline gelmesine neden oluyor.

Parmak izinizi yedeklenmiş şifrelerle destekleyin

Her bir girişte uzun ve karmaşık kombinasyonlardan oluşan şifreler kullanmaktansa cihazınızın destekleme durumuna göre parmak izi teknolojisini de kullanabilirsiniz. Parmak izi kilidinize kötü niyetli kişilerin zarar verme ihtimaline karşı, güçlü bir parmak izi kurtarma şifresi oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız bu şifre karmaşık, uzun ve özel karakterlerden oluşabilir. Sık kullanacağınız bir şifre olmayacağı için bu özel şifreyi güvenli bir yerde yedeklemeyi unutmayın.

Android cihazlarda Face ID teknolojisi düşündüğünüz kadar güvenli değil

Android cihazlarda yüz tanıma teknolojisi, Apple cihazlarda bulunan tam teşekkürlü yüz tanıma teknolojisi gibi çalışmıyor. Android cihazlarda bulunan Face ID teknolojisi ön kamerayı kullanır ve temelde eşleşen bir fotoğrafı tararken, Apple cihazlarda bulunan Face ID teknolojisi yüzünüzü 3D olarak haritalamak için 30.000 nokta yansıtan eksiksiz bir sensör sisteminden oluşmaktadır. İki işletim sistemi karşılaştırıldığında Android cihazlar için üretilmiş yüz tanıma teknolojisi güçlü bir parola kadar güvenli durmuyor.

Cihazınızı ve uygulamaları güncel tutun

Android cihazınızdaki uygulamaları ve işletim sistemini güncel tutmak, güvenlik açıklarını gidermek için önemlidir. Güncellemeleri düzenli olarak kontrol edin ve yükleyin.

Güvenlik seçeneklerini çeşitlendirin

Android cihazınızın ayarlarında, ek bir güvenlik katmanı olarak "Google Authenticator" veya "Authy" gibi iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamasını etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede hesabınıza sizin dışınızda yapılacak, veri ve güvenlik riski oluşturacak müdahaleleri önlemenize yardımcı olur.

SON OLARAK DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Tüm bu çeşitli güvenlik kriterlerini cihazınıza uygulamış olsanız bile riski minimuma indirmek için, bilmediğiniz kaynaklardan cihazınıza uygulama indirmekten kaçının. Sunucusu belirsiz, halka açık olan Wi-Fi kaynaklarına bağlanmayın. Telefonunuza gönderilen reklam mesajlarına dikkat edin, sahte bağlantı adreslerine tıklamayın.

Bu önlemler, Android cihazlarınızın güvenliğini artırmak için uygulayabileceğiniz bazı adımlardır. Ancak, güvenlik her zaman değişen bir konudur ve en son güvenlik önerilerini takip etmek önemlidir.