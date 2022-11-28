Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 28.11.2022 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 17:31
    ABONE OL

    Trendyol cüzdan kalktı mı? Sosyal medyadaki iddialara açıklama! Trendyol cüzdan uygulaması nedir?

    Trendyol hakkında ortaya atılan iddialar vatandaşları oldukça şaşırttı. Sosyal medyada ortaya çıkan Trendyol cüzdan uygulamasının kalkacağı iddiası birçok kişinin konu hakkında araştırmalarını hızlandırmasına neden oldu? Peki, Trendyol cüzdan kalkacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trendyol cüzdan kalktı mı?

    Bir kullanıcı büyük indirim dönemi sonrası Cüzdan uygulamasını kullanamazken canlı destek ile yapmış olduğu konuşma birçok kişinin dikkatını çekti. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

    TRENDYOL CÜZDAN KALKTI MI?

    Trendyol cüzdan ile ilgili bir sorun yaşayan kullanıcı canlı destek hattına bağlanarak konu hakkkında yardım almak istedi. Gelen cevapta ise bu uygulamanın kalktığı ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsü ise kullanıcıların kafa karışıklığı yaşamasına neden oldu.

    TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

    Trendyol tarafından çıkan haberlerin doğru olmadığı Trendyol Cüzdan uygulamasında bazı düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. İşte Trendyol'dan gelen resmi açıklama;

    Trendyol olarak Trendyol Cüzdan hizmetini durdurduğumuz bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. E-ticaret yasası nedeniyle Trendyol Cüzdan uygulamamızda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda da Cüzdan ile ilgili bazı özellikler askıya alınmıştır. Trendyol Cüzdan'da bakiyesi olan müşterilerimiz ödemelerini Cüzdan üzerinden yapabiliyor. Aynı şekilde müşterilerimiz Cüzdanlarına daha önceden aldıkları hediye çekleri ile de bakiye yükleyebiliyor. Müşteriler, sepet tutarı için Cüzdanlarında yetersiz bakiye olması durumunda kalan bakiyeyi kart ile cüzdanlarına yükleme yaparak alışverişlerini tamamlayabiliyor. Mevcut durumda, Cüzdanlarında bakiye bulunmayan kullanıcılar için Cüzdan ödeme seçeneği olarak gözükmüyor.

        TRENDYOL CÜZDAN NE İŞE YARIYOR?

        Trendyol tarafından geliştirilen Trendyol Cüzdanım tüketicilere hızlı ve güvenli bir şekilde sunulan ödeme yöntemlerinden biridir. Kredi kartı veya banka kartından belirli bir tutarda para yükleyerek alışveriş yapılmasını sağlayan yeni bir ödeme aracıdır.

        TRENDYOL CÜZDAN NASIL ÇALIŞIYOR?

        Trendyol cüzdan, Trendyol'dan alışveriş yaparken kullanabileceğiniz bir ödeme yöntemidir. Kredi kartınızı kaydetmeden ödeme yapabileceğiniz bu sisteme belli bir miktar para yatırıyorsunuz ve o para artık Trendyol cüzdanınıza tanımlanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu şekilden şekile girdi
        Haberler Teknoloji Trendyol cüzdan kalktı mı? Sosyal medyadaki iddialara açıklama! Trendyol cüzdan uygulaması nedir?
            SON DAKİKA