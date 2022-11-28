Trendyol cüzdan kalktı mı? Sosyal medyadaki iddialara açıklama! Trendyol cüzdan uygulaması nedir?

Bir kullanıcı büyük indirim dönemi sonrası Cüzdan uygulamasını kullanamazken canlı destek ile yapmış olduğu konuşma birçok kişinin dikkatını çekti. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.
TRENDYOL CÜZDAN KALKTI MI?
Trendyol cüzdan ile ilgili bir sorun yaşayan kullanıcı canlı destek hattına bağlanarak konu hakkkında yardım almak istedi. Gelen cevapta ise bu uygulamanın kalktığı ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsü ise kullanıcıların kafa karışıklığı yaşamasına neden oldu.
TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA
Trendyol tarafından çıkan haberlerin doğru olmadığı Trendyol Cüzdan uygulamasında bazı düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. İşte Trendyol'dan gelen resmi açıklama;
Trendyol olarak Trendyol Cüzdan hizmetini durdurduğumuz bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. E-ticaret yasası nedeniyle Trendyol Cüzdan uygulamamızda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda da Cüzdan ile ilgili bazı özellikler askıya alınmıştır. Trendyol Cüzdan'da bakiyesi olan müşterilerimiz ödemelerini Cüzdan üzerinden yapabiliyor. Aynı şekilde müşterilerimiz Cüzdanlarına daha önceden aldıkları hediye çekleri ile de bakiye yükleyebiliyor. Müşteriler, sepet tutarı için Cüzdanlarında yetersiz bakiye olması durumunda kalan bakiyeyi kart ile cüzdanlarına yükleme yaparak alışverişlerini tamamlayabiliyor. Mevcut durumda, Cüzdanlarında bakiye bulunmayan kullanıcılar için Cüzdan ödeme seçeneği olarak gözükmüyor.