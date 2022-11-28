Trendyol cüzdan kalktı mı? Sosyal medyadaki iddialara açıklama! Trendyol cüzdan uygulaması nedir?

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA

Trendyol tarafından çıkan haberlerin doğru olmadığı Trendyol Cüzdan uygulamasında bazı düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. İşte Trendyol'dan gelen resmi açıklama;

Trendyol olarak Trendyol Cüzdan hizmetini durdurduğumuz bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. E-ticaret yasası nedeniyle Trendyol Cüzdan uygulamamızda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda da Cüzdan ile ilgili bazı özellikler askıya alınmıştır. Trendyol Cüzdan'da bakiyesi olan müşterilerimiz ödemelerini Cüzdan üzerinden yapabiliyor. Aynı şekilde müşterilerimiz Cüzdanlarına daha önceden aldıkları hediye çekleri ile de bakiye yükleyebiliyor. Müşteriler, sepet tutarı için Cüzdanlarında yetersiz bakiye olması durumunda kalan bakiyeyi kart ile cüzdanlarına yükleme yaparak alışverişlerini tamamlayabiliyor. Mevcut durumda, Cüzdanlarında bakiye bulunmayan kullanıcılar için Cüzdan ödeme seçeneği olarak gözükmüyor.