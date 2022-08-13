Facebook ve Instagram'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Adım adım takip ediyorlar

Krause ise ziyaret edilmek isteyen güvenli bir siteye Safari, Firefox veya Chrome gibi tarayıcılar kullanılarak gidilseydi javascript kodunun enjekte edilmesi mümkün olmazdı. Buna karşı Instagram ve Facebook'un uygulama içi tarayıcıları güvenli olsun ya da olmasın herhangi bir web sitesinde kodu çalıştırıyor.

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