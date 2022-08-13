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    • Teknoloji
    • 14.08.2022 06:20
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    • 14.08.2022 06:25
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    Facebook ve Instagram'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Adım adım takip ediyorlar

    ABD'li bir araştırmacı, Facebook ve Instagram'ın uygulama içi tarayıcı ile kullanıcıları takip ettiğini ortaya çıkardı. Her kullanıcıya özel bir izleme kodu olduğunu ortaya koyan araştırmacı, bütün sitelere girişte bu kodun enjekte edildiğini açıkladı.

    Adım adım takip ediyorlar

    Sosyal medya platformlarının kullanıcıların her adımını izliyor. Araştırmacı Felix Krause, Facebook ve Instagram'ın uygulama içi tarayıcı sayesinde kullanıcılarını takip ettiğini ortaya çıkardı.

    Krause'a göre Instagram uygulaması, reklamlara tıklanırken de dâhil olmak üzere, gösterilen her web sitesine izleme kodunu enjekte ediyor. Dokunulan her düğme ve bağlantı gibi bütün kullanıcı etkileşimlerini; metin seçimleri, ekran görüntüleri, adresler ve kredi kartı numaraları bu sayede izlenebiliyor.

    Meta ise iddiaların aksine javascript kodunda, kurallara uyduğunu söylüyor. Bununla birlikte ödeme bilgilerinin kaydedilmesi için kullanıcılardan onay istendiği de belirtiliyor.

        Krause ise ziyaret edilmek isteyen güvenli bir siteye Safari, Firefox veya Chrome gibi tarayıcılar kullanılarak gidilseydi javascript kodunun enjekte edilmesi mümkün olmazdı. Buna karşı Instagram ve Facebook'un uygulama içi tarayıcıları güvenli olsun ya da olmasın herhangi bir web sitesinde kodu çalıştırıyor.

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        Haberler Teknoloji Facebook ve Instagram'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Adım adım takip ediyorlar
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