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    • Teknoloji
    • 12.07.2022 20:19
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    • 12.07.2022 20:29
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    NASA merakla beklenen fotoğrafları paylaştı! İşte James Webb teleskobunun çektiği evrenin en derin görüntüleri

    NASA, uzay teleskobu James Webb’in Dünya'nın yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzağında kaydettiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı. Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğraflar uzay bilimi adına bir ilk oldu. İşte evrenin en derin görüntüleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşte evrenin en derin görüntüleri

    Uzay çalışmalarında heyecan verici bir gelişme yaşandı.

    Evrenin şimdiye kadar kaydedilmiş en derin görüntüsü yayımlandı.

    Uzayın gizemine kapı aralayacak tarihi bir adım daha geride kaldı.

        NASA, Dünya'dan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre öteden çekilen fotoğrafların ilkini, Beyaz Saray'da Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda yayımladı.

        10 Milyar dolarlık James Webb teleskobu, 31 yaşında olan ve çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

        Güney halkası gezegenimsi bulutsunun bu görüntülerinde James Webb, toz ve ışık katmanları tarafından gizlenmiş ölmekte olan bir yıldızı gösteriyor.

            James Webb, dev şok dalgaları ve gelgit kuyrukları gösteren bir galaksi kümesi olan Stephan's Quintet'in kalın tozunun arasından baktı.

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            Webb, ultraviyole radyasyon ve yıldız rüzgarlarının devasa toz ve gaz duvarlarını şekillendirdiği Karina Bulutsusu'ndaki bebek yıldızları gözler önüne seriyor.

            Mart 2022'de James Webb Uzay Teleskobu, ayna hizalamasının ardından uzaydan bir fotoğraf göndermişti.
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                Haberler Teknoloji NASA merakla beklenen fotoğrafları paylaştı! İşte James Webb teleskobunun çektiği evrenin en derin görüntüleri
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