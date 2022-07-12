NASA merakla beklenen fotoğrafları paylaştı! İşte James Webb teleskobunun çektiği evrenin en derin görüntüleri

Uzay çalışmalarında heyecan verici bir gelişme yaşandı.
Evrenin şimdiye kadar kaydedilmiş en derin görüntüsü yayımlandı.
Uzayın gizemine kapı aralayacak tarihi bir adım daha geride kaldı.
Uzay çalışmalarında heyecan verici bir gelişme yaşandı.
Evrenin şimdiye kadar kaydedilmiş en derin görüntüsü yayımlandı.
Uzayın gizemine kapı aralayacak tarihi bir adım daha geride kaldı.
NASA, Dünya'dan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre öteden çekilen fotoğrafların ilkini, Beyaz Saray'da Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda yayımladı.
10 Milyar dolarlık James Webb teleskobu, 31 yaşında olan ve çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.
Güney halkası gezegenimsi bulutsunun bu görüntülerinde James Webb, toz ve ışık katmanları tarafından gizlenmiş ölmekte olan bir yıldızı gösteriyor.
James Webb, dev şok dalgaları ve gelgit kuyrukları gösteren bir galaksi kümesi olan Stephan's Quintet'in kalın tozunun arasından baktı.
KOZMİK UÇURUMLAR VE BİR YILDIZ DENİZİ
Webb, ultraviyole radyasyon ve yıldız rüzgarlarının devasa toz ve gaz duvarlarını şekillendirdiği Karina Bulutsusu'ndaki bebek yıldızları gözler önüne seriyor.
Mart 2022'de James Webb Uzay Teleskobu, ayna hizalamasının ardından uzaydan bir fotoğraf göndermişti.
Şubat 2022'de James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakalamıştı.