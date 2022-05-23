Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Türkiye sınırlarını aştı yurt dışında ilk festival

"BAKÜLÜLER ADETA BAYRAM YAŞAYACAK"

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Reşat Bayramov, yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini, bunun da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve müttefikliğin göstergesi olduğunu belirtti.