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    • Teknoloji
    • 09.03.2022 12:34
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    • 09.03.2022 12:50
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    📱 iPhone Se 3 Türkiye fiyatı kaç TL? EN UCUZ MODEL: iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? 📣APPLE duyurdu!

    Apple tarafından 'En uygun model' olarak tanıtılan iPhone SE 3 modeli sıklıkla merak ediliyordu. En ucuz iPhone olarak duyurulan 3. nesil iPhone SE’nin (iPhone SE 3) modelinin Türkiye’deki başlangıç fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı hakkında bilgi paylaşıldı. Dün Apple Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar uygun fiyatlı iPhone SE 3 modelini merakla beklemeye başladı. Peki, iPhone Se 3 fiyatı kaç TL? iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? iPhone SE 3 modeli ön satışları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    📱 iPhone Se 3 Türkiye fiyatı kaç TL?

    iPhone tarafından üretilen ve daha ulaşılabilir, ucuz olan iPhone SE 3'ün tanıtımı gerçekleşti. Güncel iPhone modellerine gore daha uygun bir fiyata sahip olan iPhone SE modelleri, teknik bölümde ise zamanında isim yapmış Apple'ın üst düzey işlemcisini barındırıyor. Peki, iPhone Se 3 fiyatı kaç TL? iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? iPhone SE 3 modeli ön satışları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!

    Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti. Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini şimdi ise SE 3 modeli alacak.

    Apple, "Peek Performance" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen 2022 iPhone SE modelini tanıttı.

    iPHONE SE 2022 ÖZELLİKLERİ

    👉Yeni iPhone SE 3 modeli, 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı

    👉5G desteğiyle gelen yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinden alıyor.

    👉4,7 inç Retina HD ekrana sahip yeni iPhone SE, 12 MP Smart HDR 4 destekli arka kamera ile karşımıza çıkıyor.

        YENİ iPHONE SE FİYAT

        Apple'ın açıklamalarına göre yeni iPhone SE 3'ün fiyatı 429 dolardan başlayacak. ABD'li şirket, telefonun RAM, batarya ve depolama kapasiteleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

        📱11 Mart'ta ön siparişe açılacak olan iPhone SE 3, 18 Mart'ta dünya genelinde satışa sunulacak.

        💢iPhone SE'nin Türkiye fiyatları şöyle:

        64 GB iPhone SE: 10.999 TL

        128 GB iPhone SE: 11.899 TL

        256 GB iPhone SE: 13.699 TL
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        Haberler Teknoloji 📱 iPhone Se 3 Türkiye fiyatı kaç TL? EN UCUZ MODEL: iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? 📣APPLE duyurdu!
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