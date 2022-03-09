📱 iPhone Se 3 Türkiye fiyatı kaç TL? EN UCUZ MODEL: iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? 📣APPLE duyurdu!

iPhone tarafından üretilen ve daha ulaşılabilir, ucuz olan iPhone SE 3'ün tanıtımı gerçekleşti. Güncel iPhone modellerine gore daha uygun bir fiyata sahip olan iPhone SE modelleri, teknik bölümde ise zamanında isim yapmış Apple'ın üst düzey işlemcisini barındırıyor. Peki, iPhone Se 3 fiyatı kaç TL? iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? iPhone SE 3 modeli ön satışları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!
Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti. Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini şimdi ise SE 3 modeli alacak.
Apple, "Peek Performance" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen 2022 iPhone SE modelini tanıttı.
iPHONE SE 2022 ÖZELLİKLERİ
👉Yeni iPhone SE 3 modeli, 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı
👉5G desteğiyle gelen yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinden alıyor.
👉4,7 inç Retina HD ekrana sahip yeni iPhone SE, 12 MP Smart HDR 4 destekli arka kamera ile karşımıza çıkıyor.