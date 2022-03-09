📱 iPhone Se 3 Türkiye fiyatı kaç TL? EN UCUZ MODEL: iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? 📣APPLE duyurdu!

iPhone tarafından üretilen ve daha ulaşılabilir, ucuz olan iPhone SE 3'ün tanıtımı gerçekleşti. Güncel iPhone modellerine gore daha uygun bir fiyata sahip olan iPhone SE modelleri, teknik bölümde ise zamanında isim yapmış Apple'ın üst düzey işlemcisini barındırıyor. Peki, iPhone Se 3 fiyatı kaç TL? iPhone SE 3 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? iPhone SE 3 modeli ön satışları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!